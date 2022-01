Vor einigen Jahren kursierte ein heißes Gerücht in der Techwelt: Unter dem Namen "Andromeda" soll Microsoft an einem zusammenklappbaren Smartphone arbeiten. Das war an sich schon von großem Interesse, wirklich überraschend war aber, dass auf dem Gerät angeblich ein Betriebssystem von Microsoft laufen sollte. Immerhin hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt seine mobilen Windows-Ambitionen bereits weitgehend abgehakt.

Alles anders

Als besagtes Gerät schlussendlich unter dem Namen Surface Duo auf den Markt kam, war denn auch von all dem keine Spur mehr. Das faltbare Smartphone wurde stattdessen mit einer von Microsoft angepassten Android-Variante ausgeliefert. Und doch scheinen die damaligen Gerüchte korrekt gewesen zu sein, wie nun ein neuer Bericht belegt.

Andromeda OS

Bei Windows Central ist man an eine ziemlich spezielle Version eines Lumia 950 gekommen. Auf dieser läuft statt dem dafür eigentlich vorgesehen Windows 10 nämlich ein System namens "Andromeda OS". Dabei handelt es sich zwar noch immer um einen Windows-Abkömmling, aber einen, der speziell auf die Dual-Screen- sowie die Stiftnutzung ausgelegt ist. Das Lumia 950 bietet zwar selbst keine entsprechende Hardware, es scheint aber bei Microsoft für die frühe Entwicklung genutzt worden zu sein.

Windows Central

Ein Video zeigt dabei, was sein hätte können. So können etwa am Lockscreen mit dem Stift schnell Notizen verfasst werden – also ohne in eine eigene App gehen zu müssen. Auch der Homescreen war eine Art große Leinwand für die Stiftnutzung, hinter der ein digitales Notizbuch namens Journal stand. Ebenfalls zu sehen ist Gestensupport, den man dann recht ähnlich in die Android-Version der Software übernommen hat. Auch sonst sind einige Ideen zu sehen, die schlussendlich beim Surface-Duo auf Googles Plattform portiert wurden, oder die später in Windows 11 eingeflossen sind. (apo, 22.1.2022)