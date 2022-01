Spiel am Sonntag findet nicht statt – COVID-Sonderkommission der ICE-Liga entscheidet über weiteres Vorgehen

Die bereits um einen Tag verschobene Partie der ICE Hockey League zwischen den Vienna Capitals und dem VSV findet auch am Sonntag (geplant war 16.00 Uhr) nicht statt. Die Capitals hätten sich aus gesundheitlichen Gründen selbst für "nicht spielfähig" erklärt, gab die Liga am Samstag bekannt. Über die weitere Vorgehensweise werde nun die COVID-Sonderkommission der Liga entscheiden.

Die Capitals waren bereits am Freitagabend bei Olimpija Ljubljana (4:5 n.V.) stark ersatzgeschwächt angetreten. Die Wiener wollten laut eigenen Angaben bereits diese Begegnung verschieben, die Liga lehnte den Antrag demnach aber ab. Der Club berichtete in der Nacht auf Samstag von mittlerweile fünf bestätigten positiven Corona-Fällen. In Slowenien fehlten insgesamt acht Stammspieler, dennoch holten die Caps zumindest einen Punkt. (APA, 22.1.2022)