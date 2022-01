Matchwinner. Foto: EPA/Powell

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League am Samstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die "Red Devils" gewannen durch ein Tor von Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gegen West Ham United und zogen damit am Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten um einen Champions-League-Platz vorbei.

Nachdem die erste Hälfte im Old Trafford ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten verlaufen war, investierten beide Teams nach der Pause etwas mehr. Dennoch gab es auch in der zweiten Hälfte nur wenige direkte Torschüsse. Erst in der Schlussphase entwickelte sich eine unterhaltsame Partie – mit dem besseren Ende für United. Die Vorlage zu Rashfords Tor lieferte Edinson Cavani nach einem Pass von Anthony Martial. Dieses Trio war eingewechselt worden.

Kurioses

Als Tabellenvierter hat ManUnited nun 38 Punkte und einen Zähler mehr als West Ham, das allerdings eine Partie mehr absolviert hat. Dahinter lauern mit Tottenham und Arsenal zwei Konkurrenten, die noch einige Nachholspiele zu absolvieren haben und Cristiano Ronaldo und Co. mit Siegen einholen könnten.

Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es parallel in London bei der Partie zwischen Brentford und den Wolverhampton Wanderers. Weil eine Drohne über dem Spielfeld kreiste, unterbrach der Schiedsrichter die Partie für mehr als 15 Minuten und schickte die Spieler in die Kabine. Die Partie endete 2:1 für Wolverhampton. (APA, 22.1.2022)