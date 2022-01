Sieg für Geiger. Foto: AFP/KIENZLE

Titisee-Neustadt – Karl Geiger hat am Samstag das Weltcup-Skispringen in Titisee-Neustadt gewonnen. Der Deutsche fing mit der Tageshöchstweite von 141 Metern im zweiten Durchgang noch den Slowenen Anze Lanisek, der nach dem ersten Sprung geführt hatte, ab. Hinter Lanisek kam Geigers Landsmann Markus Eisenbichler auf Rang drei. Im Kampf ums Stockerl konnten die ÖSV-Adler im Schwarzwald diesmal nicht mitreden. Jan Hörl wurde als bester Österreicher Zehnter, Manuel Fettner belegte Rang 14.

Daniel Tschofenig kam als drittbester ÖSV-Athlet auf Rang 19 unmittelbar vor Daniel Huber. Stefan Kraft wurde bei seinem Comeback nach einer kurzen Wettkampfpause 22., Philipp Aschenwald musste sich mit Platz 25 zufriedengeben. Clemens Aigner verpasste mit einem 114-Meter-Satz als 41. den zweiten Durchgang.

Der 28-jährige Geiger übernahm mit dem Sieg auch die Führung im Gesamtweltcup vom japanischen Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi. Am Sonntag findet in Titisee-Neustadt noch ein zweiter Einzelbewerb statt (16.00 Uhr). (APA, 22.1.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Titisee-Neustadt vom Samstag:

1. Karl Geiger (GER) 288,3 (132,0/141,0)

2. Anze Lanisek (SLO) 283,1 (134,5/134,5)

3. Markus Eisenbichler (GER) 273,9 (132,5/132,0)

4. Halvor Egner Granerud (NOR) 272,8 (128,0/136,5)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 269,9 (133,0/131,0)

6. Cene Prevc (SLO) 268,7 (134,0/132,0)

7. Lovro Kos (SLO) 267,5 (137,5/132,5)

8. Stephan Leyhe (GER) 267,0 (130,5/136,0)

9. Constantin Schmid (GER) 264,0 (131,5/132,0)

10. Jan Hörl (AUT) 260,0 (125,5/133,5)

11. Justin Lisso (GER) 258,9 (129,5/134,0)

12. Peter Prevc (SLO) 258,1 (130,5/127,0)

13. Yukiya Sato (JPN) 255,2 (132,0/129,5)

14. Manuel Fettner (AUT) 254,8 (132,5/129,5)

15. Gregor Deschwanden (SUI) 253,5 (128,5/125,0)

16. Ziga Jelar (SLO) 253,4 (126,0/133,0)

17. Severin Freund (GER) 251,1 (126,5/129,0)

18. Timi Zajc (SLO) 250,8 (135,5/122,5)

19. Daniel Tschofenig (AUT) 250,2 (129,5/130,5)

20. Daniel Huber (AUT) 250,1 (126,5/131,0)

21. Richard Freitag (GER) 249,3 (129,0/130,0)

22. Stefan Kraft (AUT) 246,3 (124,0/131,0)

23. Antti Aalto (FIN) 244,6 (128,5/129,5)

24. Jewgenij Klimow (RUS) 244,5 (122,0/130,0)

25. Philipp Aschenwald (AUT) 241,2 (125,0/128,0)

26. Naoki Nakamura (JPN) 237,8 (129,0/125,0)

27. Philipp Raimund (GER) 230,9 (122,0/124,0)

28. Robin Pedersen (NOR) 228,1 (126,5/123,5)

29. Jakub Wolny (POL) 227,9 (121,0/124,0)

30. Niko Kytosaho (FIN) 216,2 (122,5/119,0)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert: 41. Clemens Aigner (AUT/114 m, 98,0 Punkte)

Gesamtwertung (nach 16 Bewerben):

1. Karl Geiger (GER) 997

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 986

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 749

4. Marius Lindvik (NOR) 743

5. Anze Lanisek (SLO) 561

6. Markus Eisenbichler (GER) 558

7. Jan Hörl (AUT) 498

8. Stefan Kraft (AUT) 418

9. Daniel Huber (AUT) 392

10. Killian Peier (SUI) 392

11. Robert Johansson (NOR) 369

12. Cene Prevc (SLO) 344

13. Timi Zajc (SLO) 306

14. Yukiya Sato (JPN) 296

15. Lovro Kos (SLO) 264

weiter:

16. Manuel Fettner (AUT) 243

21. Philipp Aschenwald (AUT) 184

22. Daniel Tschofenig (AUT) 183

33. Clemens Aigner (AUT) 83

38. Michael Hayböck (AUT) 38

42. Markus Schiffner (AUT) 31

53. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 9

Nationencup (16):

1. Deutschland 3247

2. Österreich 3129

3. Norwegen 2902

4. Slowenien 2630

5. Japan 2509

6. Polen 1096

7. Schweiz 635

8. Russland 568

9. Kasachstan 50

Tschechien 50