Kay-Achim Schönbach ruderte nach seinen Aussagen zurück. Foto: AP/Hoshiko

Das ukrainische Außenministerium hat die deutsche Botschafterin in der Ukraine, Anka Feldhusen, wegen umstrittener Äußerungen eines deutschen Militärs einberufen. Es gehe um die "Unannehmbarkeit der Äußerungen des Oberkommandierenden der Kriegsmarine Deutschlands, Kay-Achim Schönbach", hieß es in einem Schreiben des Ministeriums.

Unter anderem gehe es um dessen Aussage, "dass die Krim niemals in den Bestand der Ukraine zurückkehren wird und dass unser Staat den Mitgliedskriterien für die Nato nicht entsprechen wird", hieß es weiter.

Außerdem monierte die Ukraine erneut, dass Deutschland keine Verteidigungswaffen an das Land liefern wolle: "Wir drücken unsere tiefe Enttäuschung anlässlich der Position der Regierung Deutschlands über die Nichtgewährung von Verteidigungswaffen an die Ukraine aus."

Der Marine-Inspekteur Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach hatte bei einer Veranstaltung in Indien in einem im Internet veröffentlichten Video unter anderem gesagt: "Die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen." Russland hatte sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim am Schwarzen Meer einverleibt.

Schönbach bezeichnete seine Aussagen wenig später auf Twitter als einen "Fehler".

Ärger in Kiew

Die Ukraine hatte zudem Deutschland wiederholt um Waffenlieferungen gebeten. Die deutsche Bundesregierung hat bisher an ihrem klaren Nein festgehalten. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte der "Welt am Sonntag": "Waffenlieferungen wären da aktuell nicht hilfreich – das ist Konsens in der Bundesregierung."

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte die Haltung Deutschlands mit Blick auf den Konflikt seines Landes mit Russland auch auf Twitter kritisiert. "Die derzeitigen Äußerungen Deutschlands enttäuschen", schrieb er. Dies widerspreche der seit 2014 geleisteten Hilfe, für die Kiew dankbar sei. "Jetzt ist wie noch nie die Einheit des Westens gegenüber Russlands wichtig." Um Russland zu zügeln, seien "zusammen beträchtliche Anstrengungen" nötig, meinte Kuleba. Die deutschen Partner müssten aufhören, mit "Äußerungen und Handlungen diese Einheit zu untergraben".

Momentan benötige sein Land vor allem "dringend 100 000 Helme und Schutzwesten für die Freiwilligen, die sich gerade für die Landwehr melden, um ihre Heimat zusammen mit den Streitkräften zu verteidigen", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, dem "Handelsblatt". Berlin lehnt Waffenlieferungen weiterhin ab, will aber im Februar ein Feldlazarett in die Ukraine bringen. (APA, 22.1.2022)