DER STANDARD feierte seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend.

Zwei Jahre lang sitzt Farah in ihrem Zimmer und schreibt Bewerbungen. Am Ende werden es hunderte gewesen sein. Anfangs hat sie noch ganz konkrete Wunschvorstellungen: Sie würde gerne eine Lehre in einem Chemielabor machen. Bei der Firma Porr hat sie in so einem geschnuppert, es hat ihr gefallen. Laborantinnen werden zu der Zeit aber keine gesucht. Farah bewirbt sich also auch für andere Lehrstellen, denn dass sie eine Ausbildung machen will, ist für sie fix.

Farah ist heute ausgebildete Einzelhandelskauffrau. Zwei Jahre lang suchte sie nach einer Lehrstelle. Foto: Regine Hendrich

Zwei Jahre lang kommen aber nur Absagen – wenn überhaupt. Das zermürbt. Die heute 25-Jährige beginnt, an sich zu zweifeln. Liegt es daran, weil sie aus dem Irak geflüchtet ist? Stimmt etwas mit den Bewerbungen nicht? Reicht der erfolgreich absolvierte Pflichtschulabschluss nicht aus? Sie besucht Kurse und Beratungsstellen, hält Augen und Ohren offen.

Speed-Dating für Jobs

Eines Tages wird ihr in einer Beratungsstelle eine Jobmesse empfohlen – oder besser gesagt: ein Speed-Dating für Lehrstellen mit dem Namen "10.000 Chancen". Anmeldung sei keine nötig, Farah soll mit ihren Unterlagen einfach pünktlich sein und sich dort den Unternehmen präsentieren. Das macht sie – und hat am Ende des Tages mehrere Zusagen für Lehrstellen in der Tasche. Endlich hat es geklappt, Farah kann ihr Glück kaum fassen. Das war im Frühjahr 2017. Im selben Herbst beginnt sie ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau beim Biosupermarkt Denns, die sie vier Jahre später erfolgreich abschließt.

"Geflüchtete, Menschen mit Behinderungen, Ältere – und am Arbeitsmarkt ist man das schon ab 40: Die Liste an Personen, die nur schwer Arbeit finden, ist mittlerweile unglaublich lang. Und sie wird immer länger", sagt Bernhard Ehrlich. Er ist jener Mann, der 2016 die Initiative "10.000 Chancen" startete. Begonnen habe die Arbeit daran bereits Ende 2015, als die sogenannte "Flüchtlingskrise" Österreich erreicht. Wie viele andere Menschen glaubt auch Ehrlich, dass ein Job der Schlüssel dafür ist, die Herausforderung Integration zu schaffen.

Kein Platz für "Lücken"

Weil er nicht das Gefühl hat, dass die Politik diesbezüglich genug tut, nimmt er das kurzerhand selbst in die Hand. Die Idee: rasche, unbürokratische Jobvermittlung für Geflüchtete. Ehrlich, der zuvor als Unternehmer im Medienbereich tätig war, verfügt über zahlreiche Kontakte. Und so kommt es, dass er zwar schon einen Termin mit einem Wochenmagazin für ein Cover hat, aber noch keinen Namen für seine Initiative. "Wir wollten auf jeden Fall etwas Großes", erinnert er sich. 10.000 Chancen waren geboren.

10.000-Chancen-Initiator Bernhard Ehrlich. Foto: 10.000 Chancen

Heute hat Ehrlich bereits mehrere Messen bzw. Jobtage über die Bühne gebracht. Auch abseits hilft er "Schützlingen" unterzukommen – aktuell treibt ihn vor allem der Fall einer blinden Frau um, die auf Jobsuche ist. Wenn er mit Personalern über sie spreche, höre er zunächst Interesse. Die Frau selbst bekomme dann aber wieder nur Absagen.

Ihr Beispiel sei exemplarisch: Denn dass so viele nur Absagen bekommen, liege auch daran, dass Personalverantwortliche nach wie vor veraltete Vorstellungen von Wunscharbeitskräften vertreten würden. Da sei kein Platz für Behinderungen, für "Lücken" im Lebenslauf. Und in manchen Personalabteilungen gehe es schlichtweg rassistisch zu, meint Ehrlich.

Konkurrenz fürs AMS

War das der Grund, warum es für Farah nur Absagen hagelte? Das könne schon sein, meint Ehrlich. Er habe durchaus gehört, dass man "die" – sprich Flüchtlinge – nicht brauche. Als diese Unternehmensvertreter dann zur Jobmesse kamen, seien die meisten positiv überrascht gewesen. Nachdem das erste Event 2016 gut lief, erweiterte Ehrlich Jahr für Jahr die Zielgruppe von 10.000 Chancen.

Zwar ist für 2022 pandemiebedingt derzeit noch kein Event geplant, die Initiative gibt es aber weiterhin – keine Selbstverständlichkeit, denn Ehrlich eckt an. Regelmäßig kritisiert er die Politik, aber auch das Arbeitsmarktservice (AMS). "Das System Staat muss auch am Arbeitsmarkt endlich infrage gestellt werden. Immer dann, wenn der Staat Mitbewerber bekommen hat, hat es für die Kunden Verbesserungen gegeben", ist er überzeugt. Es gehe immerhin um 1,2 Milliarden Euro Steuergeld, so Ehrlich.

Ein Foto von der letzten großen Jobmesse 2019. Ein Jahr später fanden Bewerbungsgespräche pandemiebedingt online statt, für 2022 ist noch kein Event geplant.

Förderungen habe es in den vergangenen Jahren für ihn kaum gegeben, was ihn nicht überrasche. Die Messen würden sich großteils über die Betriebe finanzieren, die für die Teilnahme zahlen.

Was die Zukunft bringt

Was wurde aus den 2016 namensgebenden "10.000"? Haben tatsächlich so viele einen Job gefunden? Ehrlich weiß es nicht, bei seinen Events Daten zu sammeln sei quasi nicht machbar. "Das ist für mich auch gar kein Faktor", sagt er. Schließlich könne es sein, dass jemand einen Job fand, diesen aber nach kurzer Zeit wieder aufgab. "Mir geht es darum, dass möglichst viele nachhaltige Arbeit finden." Beim letzten, wegen der Pandemie online abgehaltenen Event seien 2500 Jobs im Angebot gewesen.

Bei Farah, die im Sommer österreichische Staatsbürgerin wurde, hat es jedenfalls geklappt – auch wenn sie mittlerweile wieder auf Jobsuche ist. "Ich will mich weiterentwickeln." Am liebsten weg vom Lebensmittelbereich, eventuell in die Kleidungsbranche. Sicher ist sie sich nur bei einem: "Mein Traum ist es, bald auf Weltreise zu gehen." (Lara Hagen, 31.1.2022)