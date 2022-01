Die Juroren der neuen Staffel "Deutschland sucht den Superstar" Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen (re.). Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Berlin – Mit den neuen Juroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad ist "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) am Samstag in die 19. Staffel gestartet. Im Schnitt 2,65 Millionen (9,0 Prozent Marktanteil) schalteten ab 20.15 Uhr RTL ein, noch einmal deutlich weniger als im vergangenen Jahr. RTL hatte vergangenes Frühjahr angekündigt, dass langlebige Castingformat ohne Dieter Bohlen als Chefjuror fortsetzen zu wollen.

2021 hatte die erste DSDS-Ausgabe am 5. Jänner, ein Dienstag, etwa 3,3 Millionen erreicht. 2020 waren es am 4. Jänner (Samstag) noch 3,9 Millionen. 2019 sahen am 5. Jänner 4,4 Millionen den Staffel-Auftakt. (APA, 23.1.2022)