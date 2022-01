"Das Herz der Schlange" heißt der neue "Tatort" aus Saarbrücken. Und darum geht es: Die Saarbrückner Ermittler*innen Leo Hölzer, Adam Schürk, Esther Baumann und Pia Heinrich sind gemeinsam im Restaurant, als sie eine Einsatznachricht erreicht. In einer noblen Villa finden sie den Leichnam von Cora Reuters vor. Zudem einen blutverschmierten Baseballschläger, eine leere Dose Pfefferspray, einen geöffneten Safe mit bündelweise Bargeld darin – und einen mutmaßlichen Täter, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird. Erste Ermittlungen ergeben: Bei Cora Reuters wurde vor einigen Monaten eingebrochen und dabei heimlich eine Überwachungskamera installiert. Unterdessen wird Adam von seinem Vater per SMS in sein Elternhaus gerufen: "Es geht um deine Mutter!"