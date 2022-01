WISSEN: Der Weg zum assistierten Suizid

Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes ist die Beihilfe zum Suizid nicht mehr grundsätzlich verboten, das mit Jahresbeginn in Kraft getretene Sterbeverfügungsgesetz legt Bedingungen fest. Die sterbewillige Person muss demnach volljährig sein und an einer unheilbaren, zum Tod führenden oder schweren, dauerhaften Krankheit leiden, die sie in der "gesamten Lebensführung" dauerhaft beeinträchtigt. Das mehrstufige Prozedere beginnt mit der Begutachtung durch zwei Ärzte, von denen einer eine palliativmedizinische Ausbildung haben muss. Bestätigt werden muss, dass die betroffene Person nicht nur entsprechend krank, sondern auch entscheidungsfähig ist und einen selbstbestimmten Beschluss gefasst hat. Dazu kommt Aufklärung über Alternativen. Nach einer Bedenkzeit von zwölf Wochen – für Patienten in der "terminalen" Phase zwei Wochen – darf in der Folge eine für ein Jahr gültige Sterbeverfügung bei einem Notar oder einer gesetzlichen Patientenvertretung errichtet werden. Diese berechtigt dazu, ein tödliches Medikament – Natrium-Pentobarbital – in einer Apotheke abzuholen. Den letzten Akt der Einnahme muss der/die Betroffene aber selbst vornehmen. (jo)