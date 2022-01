"Österreich" und "Oe24" seien zwei eigenständige Tageszeitungen, deshalb müsse "Österreich" Presseförderung erhalten, erklärt die Fellner-Gruppe ihre Klage gegen die Republik.

Wien – Am Montag geht es vor dem Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen wieder um die Frage, ob "Österreich" und "Oe24" zwei eigenständige Zeitungen sind – und ob die Medienbehörde der Fellner-Mediengruppe für "Österreich" zu Recht oder zu Unrecht bisher keine Presseförderung zuerkennt. Die Mediengruppe hat die Republik geklagt, weil die Medienbehörde KommAustria den Antrag auf Presseförderung für "Österreich" abgelehnt hat. Eingeklagt ist rund eine halbe Million Euro.

Die Argumentation der Medienbehörde

Die Medienbehörde KommAustria erklärt ihre – 2021 neuerlich erfolgte – Ablehnung grob zusammengefasst damit, dass die Gratisvariante, die seit 2018 statt "Österreich" den Titel "Oe24" trägt, mit einem winzigen Team allergrößtenteils Inhalte der Kaufzeitung "Österreich" übernimmt. Die beiden Varianten seien also als eine publizistische Einheit zu werten.

Betrachtet man die Auflagendaten der beiden Zeitungsversionen gemeinsam, dann werden sie zum überwiegenden Teil gratis vertrieben und nicht verkauft. Um Presseförderung zu erhalten, müssen aber jedenfalls mehr Exemplare verkauft als verschenkt werden.

Das zuständige Mitglied der Medienbehörde sowie eine langjährige Fachkraft für Presseförderung haben diese Argumentation im Herbst vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen erklärt.

Die Sicht der Fellner-Gruppe

Im Juni 2021 erklärte Wolfgang Zekert, Geschäftsführer einer Reihe von Gesellschaften in der Mediengruppe Österreich, die Sicht der Fellner-Gruppe. Der formell als Berater tätige Helmuth Fellner, der Finanzexperte an der Seite seines Bruders und Herausgebers Wolfgang Fellner, ließ sich im Herbst entschuldigen. Er wird nun am Montag erwartet.

Die Fellner-Gruppe argumentiert, die beiden Zeitungen seien eigenständige Titel, die in zwei unterschiedlichen Gesellschaften der Mediengruppe Österreich produziert würden, und daher auch eigenständig zu bewerten. Deshalb habe "Österreich" als mehrheitlich verkaufte Tageszeitung Anspruch auf Presseförderung.

Zekert legte dem Gericht im Juni eine Übersicht von Seiten einer Woche beider Titel vor, die zeigen sollte, dass die Kaufvariante "Österreich" (einschließlich einzelner Beilagen) mehr als doppelt so viele Seiten hatte wie "Oe24".

Mitglieder des Beirats geklagt

Die Mediengruppe Österreich hat nicht nur die Republik geklagt, sondern auch über eine weitere Anwaltskanzlei (B&S Böhmdorfer Schender Rechtsanwälte) Mitglieder des Beirats der Medienbehörde persönlich. Der Beirat spricht nicht bindende Empfehlungen aus, die Entscheidung liegt alleine bei der Behörde.

Geklagt hat die Fellner-Mediengruppe wie berichtet jene vier Mitglieder des Beirats, die empfohlen haben, "Österreich" keine Presseförderung zuzuerkennen. Dies sind zwei von der Journalistengewerkschaft und zwei vom Kaufzeitungsverband VÖZ entsandte Beiräte. Der VÖZ hat die Fellner-Zeitung(en) bisher nicht aufgenommen, mit Verweis auf den hohen Gratisauflagenanteil. Zwei vom Bundeskanzleramt entsandte Mitglieder haben sich nach STANDARD-Infos dazu enthalten.

Gerichtstermine im Verfahren gegen Mitglieder des Beirats wurde bereits zweifach – auf Wunsch der Fellner-Anwälte – vertagt. Die erste Verhandlung in diesem Verfahren wurde zuletzt für April 2022 angesetzt.

Reform-Pläne

Die neue Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat zuletzt in einem mit dem Regierungspartner Grüne akkordierten Ministerratsvortrag eine Reform ("Neustart" ) von Medienförderungen – und andererseits Regierungsinseraten – angekündigt.

Große Werbevolumina öffentlicher Stellen gehen an die drei Boulevardzeitungen "Krone", "Heute" und "Österreich/Oe24", analysierte etwa das Medienhaus Wien 2021.

Die Medienförderungen umfassen neben insgesamt neun Millionen Euro Presseförderung (Kauf-Tages- und -Wochenzeitungen) und rund 350.000 Euro für Publizistikförderung, 20 Millionen Privatrundfunkförderung – höchstgeförderter Sender Oe24 TV – sowie 13,5 Millionen für Fernsehproduktionen und, 2022 neu, eine Digitaltransformationsförderung für klassische Medien(häuser). Im ersten Jahr sollen hier 54 Millionen Euro ausgeschüttet werden, danach bis 2027 jährlich 20 Millionen Euro. (Harald Fidler, 24.1.2022)