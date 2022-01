Freude bei Klopp. Foto: AP/Davy

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League näher an Spitzenreiter Manchester City herangekommen. Die "Reds" feierten am Sonntag einen 3:1-Auswärtssieg gegen Crystal Palace, liegen nun neun Punkte hinter dem Titelverteidiger und haben obendrein ein Spiel in der Hinterhand. City war bereits am Samstag gegen das von Ralph Hasenhüttl gecoachte Southampton nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

In Abwesenheit der beim Afrika Cup engagierten Stürmerstars Mohamed Salah und Sadio Mane erzielten Virgil van Dijk (8.), Alex Oxlade-Chamberlain (32.) und Fabinho (89./Elfmeter) die Liverpool-Tore, für den Ehrentreffer von Crystal Palace sorgte Odsonne Edouard (55.). Arsenal musste sich vor eigenem Publikum gegen Schlusslicht Burnley mit einem 0:0 begnügen und verlor damit wichtige Punkte im Rennen um einen Champions-League-Platz. (APA, 23.1.2022)