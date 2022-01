Sarkissjan zieht sich zurück. Foto: REUTERS

Der armenische Präsident Armen Sarkissjan hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Staatschef, der in Armenien eine weitgehend symbolische Rolle innehat, habe er in den aktuellen Krisenzeiten nicht die "notwendigen Instrumente" an der Hand gehabt, erklärte Sarkissjan am Sonntag in Eriwan.

Wegen des gewaltsamen Konflikts mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach steckt Armenien seit Monaten politisch in der Krise. (APA, 23.1.2022)