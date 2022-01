[Corona-Livebericht] Oberösterreich stellt Contact-Tracing ein, Drittgeimpfte können ab heute ohne Auflagen nach Österreich einreisen

[Italien] Präsidentschaftswahl bringt Italiens Regierung ins Wanken

Wer außer Premier Draghi Chancen auf Italiens Präsidentschaftsamt hat

[Ukraine] US-Außenministerium fordert Diplomaten auf, Kiew zu verlassen

[Coronavirus] Covid-Datenchaos für Wien ein "Sicherheitsrisiko"

[Kommentar] Wir brauchen Corona-U-Ausschüsse

[Pandemie] Baldiges Ende der Corona-Maßnahmen: London sieht Sieg gegen Covid nahen

[Gesundheit] Was die T-Zellen in der Immunabwehr bei Omikron bringen

[Interview] Hochmair als SS-Scherge Heydrich in "Wannseekonferenz": "Ich war auf einem ganz finsteren Planeten"

[1948-2022] Französischer Modedesigner Thierry Mugler gestorben

[Kirche] 125 Mitarbeiter der katholischen Kirche in Deutschland outen sich

[Essen wie ein Bär] Kann ein normaler Mensch 10.000 Kilokalorien an einem Tag zu sich nehmen?

[Wetter] Im Westen und Süden Österreichs präsentiert sich das Wetter ganztägig sonnig und trocken. Weiter im Osten und Südosten startet der Tag jedoch mit dichten Wolken. In Wien, in Niederösterreich sowie in der Steiermark und im Burgenland schneit es außerdem anfangs örtlich noch leicht. Nachmittags lässt jedoch auch hier der Niederschlag nach und die Wolkendecke beginnt langsam aufzulockern. Es weht schwacher bis mäßiger, in den Föhntälern an der Alpensüdseite auch lebhafter Wind aus West bis Nord. In der Früh minus 7 bis plus 2 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus 1 bis plus 7 Grad erreicht.

[Zum Tag] 1935: In den Vereinigten Staaten kommt nach einer vorausgegangenen Testphase das erste Dosenbier, abgefüllt von der Brauerei Gottfried Krueger Brewery Company, in den Handel.