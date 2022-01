Am Wochenende gab es heftige Proteste gegen die Regierung, auch in Kasernen wurde geschossen

Eine Straßensperre in Ouagadougou. Foto: AFP / Olympia de Maismont

Ouagadougou –Nach Meutereien von Soldaten im Krisenstaat Burkina Faso hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Zwischen 20 und 5.30 Uhr dürfe landesweit niemand auf die Straße, teilte Präsident Roch Marc Kaboré am Sonntagabend mit. Dei westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas erklärte, sie unterstütze die Regierung. Sie rief die meuternden Soldaten zum Dialog auf. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou blieb aufgrund von Sicherheitsbedenken geschlossen.

Nach Auseinandersetzungen in zwei Militärunterkünften in Ouagadougou sowie in zwei nördlichen Städten hatte die Regierung am Sonntag erklärt, die Situation unter Kontrolle zu haben – einen Putschversuch habe es nicht gegeben. Erst Mitte Jänner hatte die Armee mehrere Soldaten eines Putschversuchs beschuldigt und festgenommen. Am Samstag forderten hunderte Demonstranten Kaborés Rücktritt.

Schüsse nahe der Präsidentenresidenz

In der Nähe der Privatresidenz des Präsidenten wurden offenbar Schüsse abgegeben. Anrainer berichteten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend, dass zunächst heftig, später sporadisch Schüsse in der Nähe des Hauses von Kaboré zu hören gewesen seien. Auch ein Hubschrauber mit ausgeschalteter Beleuchtung wurde über dem Viertel gesichtet.

Zugleich berichteten Anrainer erneut über heftiges Gewehrfeuer aus zwei Kasernen in der Hauptstadt. Zuvor hatten am Sonntag Soldaten in mehreren Kasernen Schüsse abgegeben, um nach eigenen Angaben die Entlassung einiger führender Armeechefs sowie bessere Ausrüstung zu fordern. Demonstranten errichteten in der Hauptstadt Straßensperren, wurden laut AFP jedoch von der Polizei vertrieben.

Heftige Proteste

Am Samstag hatte es bereits heftige Proteste gegen die Regierung mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Kaboré hatte daraufhin eine nächtliche Ausgangssperre erlassen.

Burkina Faso gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Dort und in anderen Sahel-Staaten gibt es seit 2015 immer wieder jihadistische Angriffe. Laut einer AFP-Zählung wurden in der Region seit 2015 etwa 2.000 Menschen von Jihadisten getötet.

Die meisten der Attacken in Burkina Faso ereignen sich in den Regionen entlang der Grenze zu Mali. Dort sind auch Milizen aktiv, die mit dem islamistischen Al-Kaida-Netzwerk oder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" verbunden sind. (APA, 24.1.2022)