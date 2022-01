Auch in Kasernen kam es erneut zu Gewehrfeuer, am Wochenende gab es heftige Proteste gegen die Regierung

Eine Straßensperre in Ouagadougou. Foto: AFP / Olympia de Maismont

Ouagadougou – In der Nähe der Privatresidenz des Präsidenten von Burkina Faso ist offenbar geschossen worden. Anrainer berichteten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend, dass zunächst heftig, später sporadisch Schüsse in der Nähe des Hauses von Roch Marc Christian Kaboré in der Hauptstadt Ouagadougou zu hören waren. Auch ein Helikopter mit ausgeschalteter Beleuchtung wurde über dem Viertel gesichtet.

Zugleich berichteten Anrainer erneut über heftiges Gewehrfeuer aus zwei Kasernen in der Hauptstadt. Zuvor am Sonntag hatten Soldaten in mehreren Kasernen des Landes Schüsse abgegeben, um nach eigenen Angaben die Entlassung einiger führender Armeechefs sowie bessere Ausrüstung zu fordern. Demonstranten errichteten in der Hauptstadt Straßensperren, wurden jedoch von der Polizei vertrieben, wie AFP-Journalisten berichteten.

Heftige Proteste

Am Samstag hatte es bereits heftige Proteste gegen die Regierung mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Präsident Kaboré hatte daraufhin eine nächtliche Ausgangssperre erlassen.

Das westafrikanische Land Burkina Faso gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Dort und in anderen Sahel-Staaten gibt es seit 2015 immer wieder jihadistische Angriffe. Nach einer AFP-Zählung wurden in der Region seit 2015 etwa 2.000 Menschen von Jihadisten getötet.

Die meisten der Attacken in Burkina Faso ereignen sich in den Regionen entlang der Grenze zu Mali. Dort sind unter anderem Milizen aktiv, die mit dem islamistischen Al-Kaida-Netzwerk oder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbunden sind. (APA, 24.1.2022)