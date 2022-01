Der Oberste Gerichtshof meldete sich via Aussendung zu Wort. Foto: Christian Fischer

Der Oberste Gerichtshof (OGH) wendet sich selten direkt an Medien, vergangenes Wochenende sah er sich aber dazu veranlasst. Nach dem Bekanntwerden von Chats über angeblichen Postenschacher in der Justiz hat das Höchstgericht eine Forderung aus der Vergangenheit wiederholt: Bei der Bestellung von Präsident und Vizepräsidenten soll – so wie das bei anderen Planstellen üblich ist – auf den Vorschlag eines richterlichen Gremiums zurückgegriffen werden.

OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek hat laut "Presse" unterdessen "Konsequenzen" für Vizepräsidentin Eva Marek angekündigt, die in die Chataffäre rund um Postenbesetzungen verwickelt ist. Die Angelegenheit solle "nicht übergangen" werden, habe Lovrek über eine Sprecherin wissen lassen. Welche Konsequenzen das sein werden, solle am Montag nach einem Gespräch mit der Betroffenen entschieden werden. Am Dienstagvormittag will Lovrek dann eine Erklärung abgeben.

Anlassfall Marek



Vergangenen Mittwoch hatte das Onlineportal "Zackzack" von Peter Pilz Chats veröffentlicht, die nahelegen, dass die Besetzung der Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien 2014 parteipolitisch motiviert gewesen sein könnte. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) habe sich damals nicht für die von der Personalkommission erstgereihte Kandidatin entschieden, weil diese – so das Portal – seiner Partei nicht genehm war. Stattdessen habe er Marek für die Stelle ausgewählt, die sich bereiterklärte, dafür ihren Posten als Richterin am Obersten Gerichtshof aufzugeben.

Marek soll sich laut "Zackzack" im Gegenzug erwartet haben, zwei Jahre später mit der Leitung der Generalprokuratur belohnt zu werden – und, weil sie dort nicht zum Zug kam, soll sie erbost an den damaligen Justizminister Brandstetter geschrieben haben: "Danke Dir für die peinliche Vorführung in der Perskomm. DANKE für das Einhalten unserer Gespräche und dass ich Dir aus einer ausweglosen Situation helfen dürfte. SPRICH (Maria-Luisa) Nittel und Vrabl verhindert werden mussten."

Die Veröffentlichung der Nachrichten durch "Zackzack" ist umstritten. Der langjährige Innenministeriums-Kabinettschef Michael Kloibmüller, von dessen Handy sie stammen, gibt an, dass es sich um gestohlene Daten handelte. Brandstetter hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Mehr Transparenz

Laut Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat das Ministerium mittlerweile für transparentere Postenbesetzungen gesorgt. Die Ministerin müsse nun für jede Umreihung gegenüber der Personalkommission Rechenschaft ablegen und diese gegenüber der Kommission schriftlich begründen. Derartige Vorschläge einer Personalkommission sind bei der Vergabe der Spitzenposten am Obersten Gerichtshof derzeit aber gar nicht vorgesehen. Sowohl der Präsident als auch die Vizepräsidenten werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Justizministers ernannt.

Geht es nach dem Obersten Gerichtshof, soll sich das nun ändern. Die Vergabe der OGH-Spitzenpositionen auf Basis eines Vorschlags des Personalsenats brächte mehr Transparenz, läge im Interesse aller Beteiligten und wäre ein Gewinn für den Rechtsstaat, hieß seitens des OGH. Durch den Vorschlag eines unabhängigen Gremiums, das aus weisungsungebundenen Richtern besteht, ließe sich bereits der Anschein einer Einflussnahme bei der Besetzung bedeutsamer Positionen vermeiden. Die Forderung nach einer solchen Gesetzesänderung gebe es schon länger, der OGH habe sie auch wiederholt an das Justizministerium herangetragen. (japf, APA, 24.1.2022)