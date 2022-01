In Deutschland ist Pater Tobias mittlerweile weltberühmt. Zumindest in Läufer- und Läuferinnenkreisen – aber längst nicht mehr ausschließlich dort. Denn der katholische Geistliche aus Duisburg ist unter dem Namen "Marathonpater" ein oft und gern gesehener, eloquenter Gast in Talkshows – oder aber er verkündet seine frohe Botschaft über seine eigenen Kanäle: Der 1963 in Werne an der Lippe geborene Seelsorger ist auf Social Media, im Web, als Lauf- und Lebenscoach und als Buchautor mindestens so aktiv wie als Läufer – und das heißt etwas.

Denn der katholische Geistliche ist in den letzten 14 Jahren fast 140 Marathons gelaufen. Von kleinen regionalen bis hin zu den ganz großen: Von den "Big Six", also den prestigeträchtigen Läufen von Berlin, London, New York, Chicago, Boston und Tokio, fehlt ihm nur noch der in Japan. Und seit seinem "Ultra" in der Wüste von Oman träumt er vom ultimativen Kontrast: einem Marathon in der Arktis.