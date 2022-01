Foto: APA / Zoo Schmiding / Peter Sterns

Krenglbach – Samstagfrüh überraschte Giraffendame Sarah die Pflegerinnen und Pfleger im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels mit ihrem fünften Jungen, dem Giraffenbullen Nuka. "Schon als wir den Stall betraten, stand das 1,70 Meter große Baby putzmunter auf seinen eigenen Beinen", erzählte Tierpflegerin Selina Wiener.

Giraffen gebären nach 15 Monaten Tragezeit im Stehen, so war in Schmiding alles vorbereitet, damit das Kleine bei der spektakulären Geburt aus zwei Metern Höhe weich im Stroh landete. Außerdem sind die Knochen der Giraffenbabys noch ganz weich, wie auch die noch nach innen gebogenen Hörnchen. Seine Pfleger tauften den Neuankömmling "Nuka", was "kleiner Bruder" bedeutet. Er ist sehr aktiv und kann ab sofort besucht werden. Solange keine Unruhe aufkommt, dürfen Besucherinnen und Besucher dem kleinen Bullen beim Erkunden des Giraffengeheges zuschauen. (APA, 24.1.2022)