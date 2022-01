Ein Polizeisprecher machte sich in der Früh auf den Weg in die Gemeinde am Untermain direkt an der Landesgrenze zu Hessen. Die Kinder wurden im Ortsteil Dettingen gefunden. Foto: imago images/Andreas Gora

München – In einer Wohnung in Karlstein am Main im deutschen Bundesland Bayern sind zwei tote Kinder entdeckt worden. Nach dpa-Informationen liegt möglicherweise eine Kohlenmonoxidvergiftung vor, unter Umständen war die Heizung defekt. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Erste Anzeichen deuteten auf einen Unglücksfall hin, teilte sie Montagfrüh mit. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den toten Kindern um ein Mädchen und einen Buben. Ihr Vater soll schwer verletzt worden sein. Zur Mutter der Kinder war zunächst nichts bekannt, auch nicht zum Alter der Kinder. Zudem war unklar, wer die Kinder gefunden und die Einsatzkräfte verständigt hatte. Der Notruf ging gegen 7.55 Uhr ein.

Farb- und geruchsloses Gas

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchsloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Bei der Lagerung von Holzpellets kann ebenfalls CO entstehen. Auch an Stromaggregaten, die meist mit Diesel oder Benzin betrieben werden, entstehen giftige Abgase wie Kohlenmonoxid.

Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit – und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt. (APA, 24.1.2022)