Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen fordern verbesserte Rahmenbedingungen.

Foto: imago images/imagebroker/Jan Tepass

Wien – Nach mehreren Demonstrationen im Herbst haben Elementarpädagoginnen, Kindergartenträger und Gewerkschaft am Montag anlässlich des Tags der Elementarbildung erneut Reformen eingemahnt. Vertreterinnen des Netzwerks Elementare Bildung (Nebö), das den Aktionstag koordiniert, wollen Forderungen an die politisch Zuständigen übergeben. Der ÖGB hat Aktionen in mehreren Bundesländern angekündigt. Die Forderung der Aktivistinnen und Aktivisten: bessere Rahmenbedingungen.

Kindergärten sind in Österreich Sache der Länder, dementsprechend gibt es neun unterschiedliche Mindeststandards etwa für Gruppengröße und den Fachkraft-Kind-Schlüssel. Eine der wichtigsten Forderungen auf der Liste des Nebö, die von 15 elementarpädagogischen Initiativen und Kindergartenträgern (unter anderen Diakonie, Kinderfreunde, Educare) unterstützt wird, ist deshalb auch, die Kindergärten dem Bildungsministerium zu unterstellen.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

Das zentrale Thema, um dem akuten Personalmangel entgegenzuwirken, sei wiederum die Anzahl der Kinder pro Gruppe, betont Nebö-Sprecherin Natascha Taslimi. Solange die Zahl so hoch sei – je nach Bundesland gibt es bei den Jüngsten acht bis 15, bei den Älteren 20 bis 25 Kinder pro Gruppe –, werde es weiterhin Personalmangel geben. Da würden auch neue tertiäre Ausbildungen wie der Hochschullehrgang für Quereinsteiger nichts ändern. "Die werden mit Freude in den Beruf einsteigen. Aber die werden auch nicht bleiben, wenn die Bedingungen weiter so sind." Unter den derzeitigen Bedingungen sei es schlicht nicht möglich, jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu begleiten. "Das frustriert."

Außerdem im Forderungskatalog: bezahlte Vorbereitungszeit, mehr Hochschulausbildungen für Kindergartenpädagoginnen und eine einheitliche Ausbildung für die Assistenzkräfte, eine faire und bundesweit einheitliche Entlohnung und ein Recht jedes Kindes auf Bildung und Inklusion. Außerdem wollen die elementarpädagogischen Expertinnen und Experten bei der Formulierung einschlägiger Gesetze eingebunden werden.

Recht auf Betreuung

Der Zusammenschluss "Auftrag Bildung. Trägerinitiative Kinderbetreuung" von gemeinnützigen Kindergartenträgern (unter anderen Caritas) appellierte mit Blick auf die anstehenden Neuverhandlungen zur 15a-Vereinbarung für die Kindergärten an Bund und Länder, "allen Kindern in Österreich die beste Bildung zu ermöglichen". In vielen Gemeinden existierten immer noch keine Angebote für unter Dreijährige, und es sei beschämend, dass es noch bei weitem nicht genug Plätze für Kinder mit Behinderungen gebe. Neben einheitlichen Mindeststandards zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und den finanziellen Mitteln, um diese auch umzusetzen, sei eine Ausbildungsinitiative nötig, vor allem für Quereinsteiger und Berufsumsteiger.



Die Sozialpartner pochten erneut auf einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag nach bundesweit einheitliche Mindeststandards bis 2025. Immerhin komme jeder in frühkindliche Bildung investierte Euro achtfach zurück. "Es braucht dringend den Ausbau der Kinderbetreuung in ganz Österreich, ganztägig, leistbar und qualitätsvoll", erklärte Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz. Dafür müsse Österreich laut Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl jedes Jahr eine Milliarde zusätzlich investieren. Der ÖGB, der ein einheitliches Corona-Sicherheitskonzept für Kindergärten fordert, will den Tag der Elementarbildung am Nachmittag auch aktionistisch begehen: Mit einem Herz aus Fackeln soll auf die massiven Belastungen in elementarpädagogischen Einrichtungen aufmerksam gemacht werden.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) forderten "mehr Respekt, mehr Budget von der Bundesregierung und mehr Qualität für diese Bildungseinrichtungen". Den Elementarpädagoginnen und -pädagogen müsse man endlich "die Anerkennung und Unterstützung zukommen lassen, die sie verdienen", erklärte Rendi-Wagner. Sie pochte auf eine Kinderbetreuungsmilliarde und einen Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Kindergartenplatz in ganz Österreich. (APA, 24.1.2022)