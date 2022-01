Das österreichische Team für die Olympischen Spiele in Peking (4. – 20.2.2022) steht fest. Foto: Reuters/Kopcyzinski

Peking – Das Österreichische Olympische Komitee wird mit 42 Athletinnen und 62 Athleten zu den XXIV. Olympischen Winterspielen (4.-20.2.) nach Peking aufbrechen. Die Teamgröße von 104 bedeutet einen Aktiven weniger als vor vier Jahren in Pyeongchang (Südkorea). In 109 Wettkämpfen werden Gold-, Silber- und Bronze- Medaillen vergeben. Auch dieses Großereignis steht im Schatten der Corona-Pandemie.

ÖOC-Präsident Karl Stoss äußerte am Montag die Hoffnung, erneut "reich bepackt nach Hause zu fahren", und gab eine Zielgröße der erhofften Medaillen aus. "Ich würde einmal die Latte in der Größenordnung zwischen Pyeongchang (14 Medaillen) und Sotschi (17) anlegen", sagte Stoss. "Wenn wir irgendwo da in der Mitte zuliegen kommen, ist es ein überaus großer Erfolg." Außerdem wolle man wie bei den vergangenen Spielen wieder zu den zehn besten Wintersportnationen zählen.

Mitfavoriten

Ski-Star Matthias Mayer, die Snowboarderinnen Anna Gasser und Julia Dujmovits sowie Rodler David Gleirscher sind nach ihren Titelgewinnen ebenso wieder mit dabei bei olympischen Spielen und zählen erneut zu den Mitfavoriten. Am Mittwoch wird die ÖOC-Delegation in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell verabschiedet. Schon an diesem Freitag hebt das erste Charter-Flugzeug mit Teilnehmern der ersten Olympia-Woche Richtung Peking ab.

Unter den Nicht-Nominierten sind bekannte Namen wie Chiara Mair, Max Franz, Stefan Brennsteiner und Fabio Gstrein (Ski alpin), Julian Eberhard (Biathlon), Chiara Kreuzer und Philipp Aschenwald (Skispringen) sowie Lukas Klapfer (Nordische Kombination). Verletzungsbedingt kein Thema waren u.a. bei den Alpinen Adrian Pertl und Roland Leitinger, für Nicole Schmidhofer und Nina Ortlieb kommt Olympia nach ihren Verletzungen zu früh. Snowboarderin Claudia Riegler ist nicht gegen das Coronavirus geimpft und wurde daher nicht nominiert.

Nur Eishockey, Curling und Short Track ohne Österreich

ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel stellte eine Aufstockung des Aufgebots in Aussicht, falls sich die aktuell heftig diskutierte Alpin-Ski-Quote für Österreichs Männer noch auf 11 (statt aktuell 9) ändert. "Wir haben diesbezüglich noch Hoffnung. Aber der Nennschluss ist da, wir haben neun Herren genannt." Der ÖSV und andere Nationen warten darauf, dass das IOC den Vorschlag, nicht genutzte Quotenplätze aus anderen Sportarten zu den Alpinen zu transferieren, zustimmt, oder der Welt-Skiverband (FIS) fragwürdige Rennen annulliert, die für eine Quotenverschiebung sorgte.

Österreich ist mit Ausnahme von Eishockey, Curling und Short Track in allen 15 Sportarten der 7 Sportfachverbände vertreten. Tirol (30) stellt neuerlich das Gros der rot-weiß-roten Teilnehmer, gefolgt von Salzburg (20), Kärnten, Vorarlberg (je 12), Steiermark (11), Niederösterreich (10), Oberösterreich (8) und Burgenland (1). Geht man nach der Vereinszugehörigkeit, dann ist nur die Bundeshauptstadt Wien nicht vertreten.

Salzburg stellt den ältesten und jüngsten Teilnehmer: Alpin-Snowboarder Andreas Prommegger bestreitet mit 41 Jahren (Jahrgang 1980) seine fünften Winterspiele, Ski-Freestyler Matej Svancer (2004) erlebt 17-jährig seine olympische Feuertaufe.

Fahnenträger offen

Ein Paar – ein Mann und eine Frau – wird die rot-weiß-rote Fahne bei der Eröffnungsfeier am 4. Februar im Pekinger "Vogelnest"-Stadion tragen. Wer ist offen und wird bis 2. Februar festgelegt.

Die Pandemie hat das Mega-Event fest im Griff. Alle an Olympia beteiligten Personen betreten mit der Einreise nach China eine Blase und dürfen sich nur innerhalb dieser bewegen. PCR-Tests finden täglich statt, positiv Getestete werden in ein Quarantäne-Hotel bzw. bei symptomatischem Verlauf in ein Krankenhaus verlegt. In Sachen Covid-Gegenmaßnahmen wurde der verlangte Ct-Wert von 40 auf 35 herabgesetzt. "Es zeigt, dass das IOC sehr gut mit den chinesischen Behörden verhandelt hat", sagte Mennel.

Unproblematisch sind die Spiele auch aus anderer Sicht nicht, zahlreiche Länder reagieren wegen der Menschenrechts-Verstöße Chinas mit politischem Boykott. Österreichs Sportlerinnen und Sportler müssten sich in ihren Einschätzungen nicht zurückhalten, hieß es am Montag vom ÖOC. "Es ist jedem die Meinungsfreiheit erlaubt und wenn er oder sie etwas zu sagen hat, dann kann er das sehr gerne tun", erklärte Stoss, während Mennel knapp meinte: "Wir haben keinen Maulkorberlass."

Was Olympia kostet

Als erste Stadt überhaupt wird Peking sowohl Sommer- als auch Winterspiele austragen. 2008 fanden dort die Sommerspiele statt, deren Austragungsorte teils wiederverwendet werden – die Spiele würden damit auch Aspekten der Nachhaltigkeit gerecht, heißt es vom Internationale Olympische Komitee (IOC).

In der chinesischen Hauptstadt, wo alle Sportarten auf glatter Eisfläche stattfinden, hat man sich die Neuerrichtung von vier der sechs dortigen Wettkampfstätten erspart. Das Großereignis ist dennoch zu zwei Dritteln von Peking ausgelagert, in Yanqing finden die Wettkämpfe der Alpinen Skifahrer und im Eiskanal statt, in Zhangjiakou die nordischen Sparten, Biathlon und auch Snowboard. In allen drei Gebieten sind olympische Dörfer errichtet worden. Ein Teil der österreichischen Athleten wird auch außerhalb wohnen.

Die gesamte ÖOC-Delegation umfasst 340 Personen. Als Chef de Mission fungiert Christoph Sieber, der Sportverantwortliche im ÖOC und Windsurf-Olympiasieger 2000 in Sydney. Die Gesamtkosten belaufen sich laut ÖOC "aufgrund pandemiebedingter Reisebeschränkungen und Kostenexplosion" auf rund 5,5 Millionen Euro. Die Kosten für Pyeongchang 2018 betrugen 4,5 Mio. Ein "Austria House" als Treffpunkt für Gäste aus Sport, Wirtschaft, Tourismus, Politik und Medien wird es wie schon in Tokio 2021 nicht geben. Stattdessen wird unter https://digital.austria-house.at ein digitales Austria House angeboten. (APA, 24.1.2022)

Österreichs Aufgebot bei den XXIV. Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) – 104 Teilnehmer (42 Frauen und 62 Männer, plus insgesamt 2 Ersatzleute im Bob):

BIATHLON (10):

Frauen (5):

Lisa Hauser

Katharina Innerhofer

Anna Juppe

Julia Schwaiger

Dunja Zdouc

Männer (5):

Simon Eder

Patrick Jakob

David Komatz

Felix Leitner

Harald Lemmerer

BOB (10):

Frauen (2):

Katrin Beierl

Jennifer Onasanya

Ersatzathletin: Magdalena Baur

Männer (8):

Robert Eckschlager

Markus Glück

Kristian Huber

Benjamin Maier

Sebastian Mitterer

Markus Sammer

Sascha Stepan

Markus Treich

Ersatzathlet: Danut-Ion Moldovan

EISKUNSTLAUF (3):

Frauen (2):

Olga Mikutina

Miriam Ziegler

Männer (1):

Severin Kiefer

EISSCHNELLLAUF (2):

Frauen (1):

Vanessa Herzog

Männer (1):

Gabriel Odor

NORDISCHE KOMBINATION (5):

Männer (5):

Martin Fritz

Lukas Greiderer

Johannes Lamparter

Franz-Josef Rehrl

Mario Seidl

RODELN (10):

Frauen (3):

Madeleine Egle

Hannah Prock

Lisa Schulte

Männer (7):

Armin Frauscher

David Gleirscher

Nico Gleirscher

Wolfgang Kindl

Lorenz Koller

Yannick Müller

Thomas Steu

SKELETON (3):

Frauen (1):

Janine Flock

Männer (2):

Samuel Maier

Alexander Schlintner

SKI ALPIN (20):

Frauen (11):

Stephanie Brunner

Katharina Gallhuber

Katharina Huber

Cornelia Hütter

Katharina Liensberger

Mirjam Puchner

Ariane Rädler

Christine Scheyer

Ramona Siebenhofer

Tamara Tippler

Katharina Truppe

Männer (9):

Manuel Feller

Raphael Haaser

Daniel Hemetsberger

Vincent Kriechmayr

Michael Matt

Matthias Mayer

Marco Schwarz

Otmar Striedinger

Johannes Strolz

SKI FREESTYLE (13):

Ski Cross (7):

Frauen (3):

Christina Födermayr

Andrea Limbacher

Katrin Ofner

Männer (4):

Adam Kappacher

Johannes Rohrweck

Tristan Takats

Robert Winkler

Freeski/Big Air, Slopestyle, Halfpipe (5):

Frauen (2):

Laura Wallner

Lara Wolf

Männer (3):

Samuel Baumgartner

Marco Ladner

Matej Svancer

Buckelpiste (1):

Frauen (1):

Katharina Ramsauer

SKILANGLAUF (5):

Frauen (2):

Teresa Stadlober

Lisa Unterweger

Herren (3):

Michael Föttinger

Benjamin Moser

Mika Vermeulen

SKISPRINGEN (9):

Frauen (4):

Daniela Iraschko-Stolz

Sara Marita Kramer

Eva Pinkelnig

Jacqueline Seifriedsberger

Männer (5):

Manuel Fettner

Jan Hörl

Daniel Huber

Stefan Kraft

Daniel Tschofenig

SNOWBOARD (14):

Alpin (7):

Frauen (3):

Julia Dujmovits

Sabine Schöffmann

Daniela Ulbing

Männer (4):

Benjamin Karl

Lukas Mathies

Alexander Payer

Andreas Prommegger

Cross (5):

Frauen (1):

Pia Zerkhold

Männer (4):

Jakob Dusek

Alessandro Hämmerle

Julian Lüftner

Lukas Pachner

Freestyle (2):

Frauen (1):

Anna Gasser

Männer (1):

Clemens Millauer