16 "Smart Lounges" im Terminal 3 stehen ab sofort Passagieren zur Verfügung, die am Flughafen übernachten, entspannen oder arbeiten wollen

In dieser Galerie: 3 Bilder 16 Kabinen des italienischen Start-up-Unternehmens Zzzleepandgo warten ab sofort am Flughafen Wien auf Gäste. Foto: Zzzleepandgo Auf drei Quadratmetern findet man Bett, Tischchen, Ablageflächen, W-Lan ... Foto: Zzzleepandgo Gäste können sich direkt an der Schlafkabine ihrer Wahl in einer virtuellen Rezeption über ein Touchpad registrieren. Foto: Zzzleepandgo

Schwechat/Wien – Mit "Smart Lounges" gibt es im Terminal 3 auf dem Flughafen Wien in Schwechat ein neues Service. 16 derartige Kabinen des italienischen Start-up-Unternehmens Zzzleepandgo stehen nach Angaben vom Montag zur Verfügung. Sie können zum Arbeiten, Entspannen oder Übernachten gemietet werden.

Stunden- oder tageweise

Die drei Quadratmeter großen "Smart Lounges" sind mit einer Liegefläche, mit Strom- und USB-Anschlüssen, gratis W-LAN, Ablageflächen und einem ausklappbaren Tisch ausgestattet. Außerdem verfügen alle Kabinen über ein Multimedia Entertainment System, mit dem Filme und Musik gestreamt sowie Belüftung, Licht und blickdichte Vorhänge gesteuert werden können. Buchbar sind sie stunden- oder tageweise via Website www.zzzleepandgo.com bzw. auf dem Flughafen Wien selbst. Die Beherbergung der Gäste erfolgt nach den in Österreich geltenden Covid-19-Regeln.

Passagiere mit längerem Flughafen-Aufenthalt könnten die Wartezeit entspannt und in Ruhe überbrücken, sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger über das neue Angebot. Die "Smart Lounges" befinden sich im öffentlichen Bereich des Terminal 3 auf Ebene 2. Gäste können sich direkt an der Schlafkabine ihrer Wahl in einer virtuellen Rezeption über ein Touchpad registrieren. Sie lesen ihren Reisepass, ihre Kreditkarte sowie je nach Anforderung ihr Covid-19-Zertifikat ein, damit sich die Tür zur "Smart Lounge" öffnet. Die Kosten betragen laut Airport neun Euro pro Stunde bzw. (ab) 48 Euro pro Nacht. Bezahlt wird beim Check-out. (APA, 24.1.2022)