Zwar hielt sich auch in Hongkong die Sonne vornehm zurück, aber das tat dem Unternehmungsgeist keinen Abbruch. Hier stellte sich zum ersten Mal das Gefühl ein, "noch einmal und noch einmal um die nächste Ecke zu spazieren", um all den angeregten Schaulüsten nachzugehen. Gestartet wurde die Weltreise in Laos und führte über Vietnam nach Hongkong.



Foto: Kathrin Feichtinger

(Kathrin Feichtinger, 21.12.2021)