Der Oberösterreicher organisiert die World Puzzle Days. Foto: Mona Lorenz

Der STANDARD feiert seine zehntausendste Ausgabe. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns mit der Zahl Zehntausend.

Wie viele Puzzles ich in 10.000 Stunden hinbekäme, lässt sich schwer sagen. Das entspricht umgerechnet 416 Tagen. Es kommt dabei natürlich darauf an, wie viele Teile das jeweilige Puzzle zählt. Sind es 200 oder 6.000? Es gibt weltweit nur eine Handvoll Produzenten, die Puzzles mit 10.000 Teilen herstellen. Keine Ahnung, warum das so ist. Angeboten werden allerdings 9.000, 12.000 und 13.000-teilige Produkte, wobei ein 9.000-teiliges 9.120 Teilchen umfasst. Das hängt mit den Maschinen und Stanzungen zusammen. Das ist wohl am nächsten am 10.000er dran.

Ein eigener Tisch

Mein größtes und liebstes Puzzle bestand aus 33.600 Teilen. Dafür benötigte ich 115 Tage, wobei ich an manchen Tagen zehn Stunden daran saß, an anderen nur eine halbe. Das Motiv zeigte einen Dschungel und war sechs Meter lang. Ich habe mir für diesen Dschungel eigens einen höheren Tisch gebastelt, den man in der Mitte auseinanderschieben konnte. Was mit dem Puzzle geschah? Ich habe es an die Wand montiert. Nachdem ich aus der Wohnung ausgezogen bin, ließ es meine Nachmieterin hängen, weil ihr Kind angeblich verrückt nach dem Bild war. Natürlich kann ich nicht jedes Puzzle aufhängen. Der Großteil wandert wieder zurück in die jeweilige Schachtel.

Beim Puzzeln gilt wie beim Reisen: Der Weg ist das Ziel. Wenn man die ganze Zeit nur darauf aus ist, das letzte Teilchen einzulegen, dann entspricht das eigentlich einem Warten. Dabei ist Puzzeln etwas Meditatives, etwas, in das man tief eintaucht, bei dem man abschaltet. Mich fasziniert, wenn ein Bild Teilchen für Teilchen anwächst und immer detaillierter wird. Das kann man mit Pixeln vergleichen. Begonnen hat meine Leidenschaft, als ich sieben war. Ich hatte schon damals im Gegensatz zum Rest meiner Familie das Interesse und die Geduld, wobei meine Leidenschaft auch immer gefördert wurde. (Michael Hausenblas, 25.1.2022)