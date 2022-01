Skiverband will Riesentorlauf-Spezialist Stefan Brennsteiner und Speedpilot Max Franz sollen nach Peking mitnehmen

Max Franz könnte doch noch nach Peking mitfliegen. Foto: AP/Trovati

Die Debatte um weitere Startplätze für Österreichs Alpine könnte für den Österreichischen Skiverband einen guten Ausgang nehmen. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, bekommt die Sparte Alpinski vier zusätzliche Quotenplätze, Österreich will zwei davon und würde sie an Riesentorlauf-Spezialist Stefan Brennsteiner und Speedpilot Max Franz geben. Das ÖOC würde dann 106 statt wie bekanntgegeben 104 Athleten nach China entsenden.

Die Verteilung an die Nationen ist noch nicht verlautbart worden, laut Liste des Internationalen Skiverbandes lauten die Nachrückerplätze in der Reihenfolge Österreich, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Norwegen.

Der ÖSV und andere Nationen hatten in der Vorwoche darauf gedrängt dass das IOC den Vorschlag, nicht genutzte Quotenplätze aus anderen Sportarten zu den Alpinen zu transferieren, zustimmt oder der Welt-Skiverband (FIS) fragwürdige Rennen annulliert, die für eine Quotenverschiebung sorgte. Das IOC sprach nun vier zusätzliche Plätze zu. (APA, 24.1.2022)