Beat Feuz bei seiner Siegesfahrt auf der Streif. 1,3 Millionen Menschen sahen ihm auf ORF 1 zu. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Kitzbühel hat die Skifans auch heuer vor die Bildschirme gezogen: Im Schnitt 1,306 Millionen Menschen sahen bei der zweiten Kitzbühel-Abfahrt am Sonntag auf ORF 1 zu. Das entspricht einem Marktanteil von 63 Prozent (58 bzw. 61 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Die erste Abfahrt am Freitag verfolgten im Schnitt 775.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 64 Prozent Marktanteil (53 bzw. 70 in den jungen Zielgruppen). Den Slalom am Samstag sahen beim entscheidenden zweiten Durchgang im Schnitt 1,027 Millionen bei 62 Prozent Marktanteil (58 bzw. 62 Prozent bei den Jungen).

Insgesamt sahen 3,28 Millionen Sportfans die ORF-Live-Berichterstattung aus Kitzbühel (weitester Seherkreis), das sind 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. (red, 24.1.2022)