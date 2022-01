Österreichs Ski-Asse haben weiter mit dem Coronavirus zu kämpfen. Foto: EPA/Bruna

Schladming – Torlauf-Spezialist Michael Matt hat am Montagnachmittag einen positiven Corona-Test abgeliefert und fällt damit für den Nachtslalom am Dienstag in Schladming aus. Noch unklar ist, ob Manuel Feller starten kann. Beim 29-Jährigen wurde erst vor einigen Tagen eine Corona-Infektion nachgewiesen, seine CT-Wert-Entwicklung verläuft aber günstig. Auch Matt ist für die Olympischen Spiele in Peking nominiert, der Slalom ist am 16. Februar angesetzt.

Athletinnen, Athleten und Team-Offizielle müssen fünf Tage vor der Abreise zumindest den ersten von insgesamt verlangten vier PCR-Tests machen, die alle negativ sein müssen. Für alle anderen gilt nach wie vor die Regel, dass mindestens acht Werktage vor der Abreise das Genesungsschreiben, zwei negative PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden sowie ein ausgefülltes Formular eingereicht werden müssen. (APA, 24.1.2022)