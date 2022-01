Der Schweizer Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada widmet sich in seinem neuesten Kochbuch "Pure Frische" der vegetarischen Küche

Andreas Caminada, für sein Restaurant Schloss Schauenstein mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet, kocht in seinem jüngsten Kochbuch vegetarisch. Es ist sein bisher drittes Buch in der "Herz-Serie" nach den Bänden "Pure Leidenschaft: Meine einfache Küche" (2019) und "Pure Freude: Meine einfache Küche 2.0" (2020).

Neben Rezepten enthält das Buch auch allerlei Wissenswertes über den restauranteigenen Permakulturgarten. Ende November gab es für "Pure Frische" Gold bei den deutschen Kochbuchpreisen. (Petra Eder, RONDO, 28.1.2022)



Nachfolgend ein Rezept aus dem Buch:

Currylinsen

ZUTATEN für 4 Personen

Currylinsen Foto: © Gaudenz Danuser, AT-Verlag

Currypulver

40 g gemahlener Kreuzkümmel

40 g gemahlener Koriander

40 g Kurkuma

20 g gemahlener Kardamom

10 g gemahlener Zimt

10 g Cayennepfeffer

Currylinsen

1 Knoblauchzehe

1 frischer Peperoncino

50 g geklärte Butter

250 g Zwiebeln

500 g Berglinsen, nach Packungsangabe eingeweicht

1 TL Currypulver (siehe oben)

400 g Tomaten, gewürfelt

2 Limetten, Saft

500 ml Gemüsebrühe

Salz

200 ml Kokosmilch, nach Belieben

Zum Anrichten

Griechisches Joghurt oder Labneh

Essbare Gartenblüten

Zubereitung

Die Gewürze in einer Pfanne leicht rösten, damit die ätherischen Öle freigesetzt werden. Die Gewürzmischung auskühlen lassen und in einem Schraubglas bis zur Verwendung aufbewahren. Das Currypulver kann auf Vorrat hergestellt und für andere Currygerichte verwendet werden.

Für die Currylinsen den Knoblauch und den Peperoncino hacken und in der Butter anschwitzen. Die Zwiebeln fein würfeln, dazugeben und mitdünsten. Die Berglinsen, das Currypulver, die Tomaten und den Limettensaft zufügen, etwas einkochen und mit der Gemüsebrühe auffüllen. Bei milder Hitze 45 Minuten köcheln lassen. Gegebenenfalls nachwürzen und nach Belieben mit der Kokosmilch verfeinern.

Anrichten

Die Currylinsen in tiefe Teller geben und mit etwas griechischem Joghurt oder Labneh anrichten. Mit essbaren Gartenblüten ausdekorieren. Welcome to India!