Glasklar

No Name transparent Foto: Lukas Friesenbichler

Breites, durchsichtiges Klebeband gibt es auch als Markenware, die ungefähr doppelt so viel kostet. Aber diese No-Name-Variante ist trotzdem keine halbe Sache. Sie pickt gut, lässt sich relativ sauber von Karton ablösen, aber nur schwer abrollen – weil: Aller Anfang ist bei transparentem Klebeband schwer zu finden. Dennoch glasklarer Preis-Leistungs-Sieger.

No Name transparent, vermutlich 66 m x 50 mm, bei Libro um 1,69 Euro

5 von 6 Punkten





Durchsichtig

Tesa Pack strong transparent Foto: Lukas Friesenbichler

Das ist sie, die Markenware mit Aufpreis. Abrolleigenschaften, Geräuschentwicklung und am wichtigsten: die Pick-Performance sind tatsächlich besser als bei der namenlosen Konkurrenz. Dementsprechend durchsichtig ist der Schluss: Der fast doppelt so hohe Meterpreis lohnt vermutlich nicht für einmalige Retouren. Wenn Sie aber zum Beispiel Umzugskartons damit verschließen, schaut die Sache schon anders aus. Die Dinger stehen ja meistens länger rum, also soll es zumindest nicht reinstauben.

Tesa Pack strong, 66 m x 50 mm, bei Thalia um 3,19 Euro

4 von 6 Punkten







Supersauber

Tesa Paper Pack Foto: Lukas Friesenbichler

Wie ein Böser Packerln im Internet bestellen, aber beim Klebeband auf die Ökobilanz achten? Stimmt schon, die Verwendung dieses Produkts aus 60 Prozent nachwachsenden Rohstoffen hilft vermutlich hauptsächlich gegen schlechtes Gewissen. Dennoch ist die Handhabung von Klebestreifen aus Papier angenehm, und es hält tadellos. Eine saubere Alternative!

Tesa Paper Pack, 25 m x 38 mm, bei Müller um 2,99 Euro

5 von 6 Punkten





Flüsterleise

Klebeband Havanna braun Foto: Lukas Friesenbichler

Der Zusatz "no noise" in der Produktbezeichnung macht stutzig. Tatsächlich verursacht dieses braune Band kaum Abrollgeräusche, was aber nur dann besonders positiv auffallen dürfte, wenn man mindestens 100 Umzugskartons am Stück verklebt. Das dünne Material wirft schnell Falten und lässt sich schon bald nicht mehr ganz so einfach von Karton ablösen.

Klebeband Havanna braun, no noise, 66 m x 50 mm, bei Thalia um 2,49 Euro

4 von 6 Punkten





Abgelaufen

Foto: Lukas Friesenbichler

Obwohl es sich noch um einen Restbestand aus der Weihnachtspackerlkollektion handeln dürfte, bekam dieses Klebeband keinen ausgesprochenen Weihnachtsschlussverkaufpreis. Das ist insofern relevant, weil das Tape leider nur mehr so schwach klebt, als stamme es schon von Weihnachten vor zwei Jahren. Wir merken uns: Auch Klebstoff kann ablaufen. Immerhin handelt es sich um ein papierähnliches Material, das man bedenkenlos entsorgen kann.

Ökopack X-Mas, braun, 25 m x 50 mm, bei Libro um 3,99 Euro

1 von 6 Punkten





Kostspielig

Duck Tape Klebeband mit Motiv Foto: Lukas Friesenbichler

Das an Gaffertape erinnernde Dekoband ist gar nicht primär für Verpackungen gedacht – auch der Hersteller Duck Tape hat dafür besser geeignete Modelle. Bombenfest kleben tut es trotzdem, aber zu welchem Preis: Während der günstigste Testkandidat 2,6 Cent pro Meter kostet, bringt es diese Variante auf 54 (!) Cent pro Meter. Also besser zum Basteln und Verschönern verwenden!

Duck Tape Klebeband mit Motiv, 9,1 m x 48 mm, bei Bauhaus um 4,95 Euro

2 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 2.2.2022)