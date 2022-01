Wer bei Einreise in Peking einen Ct-Wert von weniger als 35 hat, kommt in Isolationseinrichtung und kann sich nach zehn Tagen freitesten

Peking – Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele in Peking und die chinesischen Behörden haben ihre Covid-19-Gegenmaßnahmen kurz vor Beginn der Spiele adaptiert und folglich leicht gelockert, um sich "weiter an die Realität des aktuellen Umfelds anzupassen und die Teilnehmer der Spiele zu unterstützen", hieß es vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Demnach wird der verlangte Ct-Wert von 40 auf 35 herabgesetzt.

Wer beim PCR-Test nach der Landung am Flughafen in Peking oder bei einem der folgenden täglichen Tests einen Ct-Wert von weniger als 35 aufweist, wird als positiv getestet angesehen und in eine Isolations-Einrichtung gebracht. Wer 35 oder höher aufweist, wird wie eine Kontaktperson behandelt und muss sieben Tage enge Kontakte meiden und täglich zwei PCR-Test machen. Bisher galt man vierzehn Tage als Kontaktperson.

In Österreich gilt bereits ein Ct-Wert von 30, um als nicht mehr infektiös zu gelten und aus der Quarantäne entlassen zu werden. Es kann mitunter Wochen dauern, bis der Ct-Wert auf zum Beispiel 40 ansteigt, bei manchen frisch Genesenen schwanken die Werte über einen größerem Zeitraum.

Positiv getestete Olympia-Teilnehmer dürfen nach zehn Tagen Isolation in ihr Quartier zurückkehren, wenn sie keine Symptome haben und der Ct-Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen 35 oder höher war. Sie gelten sieben Tage als Kontaktperson. Wer über einem weit längerem Zeitraum eine Ct-Wert unter 35 hat, dem soll es ermöglichst werden, in die Heimat zurückzukehren. Die genauen Richtlinien werden erst erarbeitet. (APA, 24.1.2022)