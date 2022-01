PC-Spieler müssen bei "Dark Souls" vorerst auf Multiplayer verzichten. Foto: From Software

Fans der "Dark Souls"-Spiele am PC müssen vorerst ohne Multiplayer-Funktion auskommen. Ein vor kurzem entdecktes Sicherheitsleck, das schlimmstenfalls die Übernahme des Systems ermöglicht, hat nun dazu geführt, dass Publisher Bandai Namco die Abschaltung der Server veranlasst hat.

Betroffen sind "Dark Souls 3", "Dark Souls 2", sowie die "Remastered"-Ausgabe des ersten Teils. "Die Server wurden temporär deaktiviert, um dem Team die Untersuchung neuer Berichte zu einem Problem mit dem Onlinedienst zu ermöglichen", heißt es in einem Twitter-Statement.

Kritik an From Software

Die Konsolen-Ausgaben der Spiele sind nicht betroffen. Auf der Playstation und Xbox stehen die Mehrspieler-Features weiterhin zur Verfügung. Hier kann man also weiterhin anderen Spielern im Kampf gegen die sinistren Gegner beistehen – oder ihnen in den Rücken fallen.

Die eigentlichen Entwickler, From Software, mussten sich in dieser Causa bereits Kritik gefallen lassen. Denn der Entdecker der Schwachstelle hatte auf mehreren Kanälen versucht, Kontakt zum Studio herzustellen, ohne aber eine Antwort zu erhalten. Erst nachdem er das Leck mittels eines Angriffs auf den Streamer "The Grim Sleeper" demonstrierte, kam Bewegung in die Angelegenheit. (gpi, 24.1.2022)