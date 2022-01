Das "erste Mal" ist für die allermeisten Menschen ein großes Ding. Die ersten Küsse, Berührungen, der erste Sex – für fast jeden und jede sind das Jugenderinnerungen. Die meisten erfahren das in den Teenagerjahren. Doch nicht alle: Etwa jeder zehnte Mann und immerhin ungefähr eine von 20 Frauen haben ihr "erstes Mal" erst in den 20ern, wie eine Studie des Jugendministeriums aus dem Jahr 2016 zeigt.

Wie fühlt es sich an, als Erwachsener noch "Jungfrau" zu sein – während alle anderen auf Dates gehen oder Beziehungen führen? Warum wartet man so lange? Wie ist das erste Mal in diesem Alter, und holt man dann alles nach, was man die letzten Jahre verpasst hat? Darüber sprechen wir in dieser Folge von "Beziehungsweise" mit Christopher Rössler. Er hat seine ersten sexuellen Erfahrungen kurz vor seinem 30. Geburtstag gemacht. (red, 25.1.2022)