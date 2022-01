Georgia Meloni von der rechten Fratelli d'Italia-Partei gab im Parlament ihre Stimme ab. Foto: AFP/YARA NARDI

Rom – Die Wahl des neuen italienischen Präsidenten geht am Dienstagnachmittag ab 15.00 Uhr im Parlament in Rom in die zweite Runde. Nachdem der erste Wahlgang am Montag ergebnislos ausgegangen ist, zeichnet sich weiter kein Favorit im Rennen um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella ab. Trotz intensiver Gespräche konnten sich die Parteien bisher auf keinen gemeinsamen Kandidaten einigen. Die erste Wahlrunde ging mit 672 weißen Stimmzetteln zu Ende.

Weder die Mitte-Links-Allianz aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung, noch der Mitte-Rechts-Block nannten die Namen aussichtsreicher Bewerber auf das Präsidentenamt mit Erfolgschancen. Erwartet wird daher, dass auch der Wahlgang am Dienstag ergebnislos zu Ende gehen wird. Bei den ersten drei Wahlgängen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Ab dem vierten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit von 505 Stimmen. Bis dahin könnten sich die Parteien auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt haben.

Wenn Draghi zum Präsidenten gewählt wird, löst das eine veritable Regierungskrise aus. Foto: Reuters/REMO CASILLI

Salvini sucht Alternative für Berlusconi

Der Chef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, sondierte am Montag nach einer Alternative zu Ex-Premier Silvio Berlusconi, der am Samstag mangels Chancen auf seine Kandidatur verzichtet hatte. Der Ex-Präsident der Abgeordnetenkammer, Pierferdinando Casini, ist dafür im Gespräch.

Im Mitte-Links-Lager wurde der Name des Gründers der katholischen Basisgemeinschaft Sant' Egidio, Andrea Riccardi, ins Spiel gebracht. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass der ehemalige Integrationsminister über genügend Zustimmung für seine Wahl verfügt.

Regierungschef Mario Draghi werden gute Chancen eingeräumt, zum Präsidenten gewählt zu werden. Dies würde jedoch den Weg zu vorgezogenen Parlamentswahlen oder zumindest für eine neue Regierung ebnen.

Corona-Bedingungen bei Wahl

1.009 Wahlleute – Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen – wählen den Präsidenten. Strenge Anti-Corona-Maßnahmen wurden ergriffen. 35 zurzeit infizierte oder unter Quarantäne stehende Wahlleute dürfen an der Wahl teilnehmen – indem sie auf einem Parkplatz unweit der Abgeordnetenkammer ihre Stimme abgeben. Voraussetzung für die Umsetzung dieser ungewöhnlichen Prozedur ist eine Regierungsentscheidung, die den Wahlleuten eine Sondergenehmigung zum Verlassen ihrer Wohnungen gesetzlich ermöglichte.

Der neue Präsident muss laut Verfassung mindestens 50 Jahre alt sein. Es gibt keine offiziellen Kandidatinnen oder Kandidaten und die Gewählten müssen nicht in der Politik aktiv sein, um das höchste Staatsamt zu bekleiden. Drei der letzten vier Präsidenten waren politisch unabhängig. Eine Frau war noch nie Staatsoberhaupt in Italien.

Wer Amtsinhaber Mattarella nachfolgt, ist ungewiss. Foto: Reuters/ITALIAN PRESIDENCY

Sieben Jahre Amtszeit

Die Amtszeit ist auf sieben Jahre ausgelegt. Der einzige italienische Präsident, der bisher in der republikanischen Geschichte Italiens wiedergewählt wurde, war Giorgio Napolitano (2006-2015), der sich widerwillig bereit erklärt hatte, als Staatsoberhaupt im Amt zu bleiben, nachdem sich die Parlamentarier und Regionalvertreter 2013 auf keinen anderen Nachfolger einigen konnten. Zwei Jahre später trat er im Alter von 89 Jahren zurück. Nachfolger wurde der jetzige Amtsinhaber Mattarella.

Gemäß der italienischen Verfassung fungiert das Staatsoberhaupt als eine Art Schiedsrichter der Politik, eine Rolle, die besonders in Krisenzeiten wichtig ist. So ebnete Mattarella Anfang 2021 den Weg für die gegenwärtige Regierung der nationalen Einheit unter Mario Draghi, nachdem die Vorgängerregierung unter Premier Giuseppe Conte ihre Mehrheit im Parlament verloren hatte.

Im Ausland wird die Präsidentenwahl mit Interesse beobachtet. Befürchtet werden negative Auswirkungen auf die politische Stabilität Italiens, sollte Premier Draghi zum Präsidenten gekürt werden. "Draghis Regierung hat gute Arbeit geleistet, um die Reformen und Investitionen umzusetzen, die im Rahmen des (Corona-)Wiederaufbauplans notwendig sind. Aber sein kaum verhohlener Wunsch, den Regierungssitz Palazzo Chigi für das Präsidentenamt zu verlassen, bringt ihn in Gefahr. Sollte er gewählt werden, wird es schwierig sein, einen Nachfolger zu finden, der die derzeitige ideologisch heterogene Koalition zusammenhält", analysierte das angesehene Wirtschaftsmagazin "The Economist" in seiner Online-Ausgabe. (APA, 25.1.2022)