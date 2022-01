Die von "Zackzack" veröffentlichen Chats haben nun Konsequenzen für die bisherige Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs, Eva Marek. Foto: Imago

Wien – Nach der Veröffentlichung von Chatnachrichten über angeblichen Postenschacher in der Justiz zieht der Oberste Gerichtshof (OGH) Konsequenzen. Vizepräsidentin Eva Marek wird ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben, gab der OGH am Dienstag bekannt. Sie bleibt aber als Vizepräsidentin im Amt.

Konkret verliert Marek die Leitung des Referats für nicht richterliches Personal. Ihre Agenden übernimmt Vizepräsident Matthias Neumayr. Laut OGH sind die Chats dazu geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden.

Abstieg zum Aufstieg

Das Onlineportal "Zackzack" hatte am vergangenen Mittwoch Chats veröffentlicht, die nahelegen, dass die Besetzung der Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien 2014 parteipolitisch motiviert gewesen sein könnte. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) habe sich damals nicht für die von der Personalkommission erstgereihte Kandidatin entschieden, weil diese – so das Portal – seiner Partei nicht genehm war, sondern für Marek, die sich erst in letzter Minute beworben hatte. Brandstetter rechtfertigte seine Entscheidung damit, dass die eigentliche Favoritin Ilse Maria Vrabl-Sanda als Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft "unverzichtbar" sei.

Stattdessen habe er Marek für die Stelle ausgewählt, die sich bereiterklärte, dafür ihren besser bezahlten Posten als OGH-Richterin aufzugeben. Wie die Chats nahelegen, soll sie sich im Gegenzug erwartet haben, zwei Jahre später mit der Leitung der Generalprokuratur belohnt zu werden. Als sie dort 2016 nicht zum Zug kam, soll sie erbost an Brandstetter geschrieben haben: "Danke Dir für die peinliche Vorführung in der Perskomm. DANKE für das Einhalten unserer Gespräche und dass ich Dir aus einer ausweglosen Situation helfen dürfte. SPRICH (Maria-Luisa) Nittel und Vrabl verhindert werden mussten." Nach ihrer Station bei der Oberstaatsanwaltschaft wurde Marek dann mit 1. Februar 2018 OGH-Vizepräsidentin.

OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek hatte bereits am Samstag "Konsequenzen" für Marek angekündigt. In einer Pressemitteilung des OGH vom Dienstag heißt es nun, der Oberste Gerichtshof habe "keine Kenntnis" über die näheren Umstände, die zur Veröffentlichung der Chats führten, und könne daher deren Rechtmäßigkeit nicht beurteilen. "Davon unabhängig sind die Chats jedoch geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden." Dieses Vertrauen sei "unabdingbare Voraussetzung" für das Funktionieren des Rechtsstaats.

Präsidentin zog Konsequenzen

"Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Dr. Elisabeth Lovrek hat daher im Einvernehmen mit Mag. Marek angeordnet, dass diese im Obersten Gerichtshof ab sofort keine Leitungs- oder sonstigen Aufgaben der Justizverwaltung ausüben wird", so der OGH.

Außerdem lege der OGH Wert auf die Feststellung, "dass seine Richterinnen und Richter zwar vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Justizministerin ernannt werden, dass die Transparenz des Ernennungsvorgangs aber im Regelfall durch Dreiervorschläge des Personalsenats des Obersten Gerichtshofs gewährleistet ist". Die ernennenden Organe seien zwar nicht an die Vorschläge des Senats gebunden, sie sind ihnen aber bei der Besetzung von Planstellen des OGH in den letzten Jahrzehnten "ausnahmslos gefolgt".

OGH will Reform

Bei der Besetzung der Leitungspositionen am Obersten Gerichtshof sind derartige Personalkommissionen derzeit aber gar nicht vorgesehen. Sowohl die Präsidentin als auch die Vizepräsidenten werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Justizministerin ernannt. Der OGH forderte bereits vergangene Woche, dass künftig auch bei der Bestellung der Spitzenpositionen des OGH auf den Vorschlag eines richterlichen Gremiums zurückgegriffen werden soll – so wie das bei anderen Richterstellen üblich ist.

Die Einbeziehung einer unabhängigen Personalkommission brächte mehr Transparenz, läge im Interesse aller Beteiligten und wäre ein Gewinn für den Rechtsstaat, hieß es. Außerdem ließe sich bereits der Anschein einer Einflussnahme bei der Besetzung bedeutsamer Positionen vermeiden. Die Forderung nach einer solchen Gesetzesänderung gebe es schon länger, der OGH habe sie auch wiederholt an das Justizministerium herangetragen.

Musterkarriere

Marek wurde im Jänner 2007 mit gerade einmal 38 Jahren die jüngste Hofrätin am Obersten Gerichtshof. 2014 bewarb sie sich dann in letzter Minute für die Leitung der Wiener Oberstaatsanwaltschaft und setzte sich gegen Vrabl-Sanda und Nittel durch.

Der Bestellungsvorgang sorgte schon damals für Kritik, weil Vrabl-Sanda im Vorschlag der Personalkommission Erstgereihte war, Brandstetter sich aber dennoch für Marek entschied. Mit 1. Februar 2018 kehrte die Strafrechtsexpertin als eine von zwei Vizepräsidentinnen an den Obersten Gerichtshof zurück. Marek ist Mitautorin des österreichischen Standardwerks zu Korruption und Amtsmissbrauch. (APA, japf, 25.1.2022)