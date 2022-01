Denim von Kopf bis Fuß, und das auch noch mal zwei: Taugen Kanye West und Julia Fox in ihren fünf Jeans-Elementen als Stilvorlage?

Sie stahlen allen die Show. Blitzlichtgewitter, wo Kanye West und Julia Fox gemeinsam in Paris auftauchten. Instagram wurde mit Bildern der beiden geflutet – dabei war doch eigentlich so vieles andere wichtig. Es war Männer-Modewoche, Designer Virgil Abloh wurde verabschiedet, bei Kenzo der Streetwear-Designer Nigo begrüßt.

Doch die beiden machten in den sozialen Netzwerken alles platt. Die Herbstkollektionen? Spielten hier eine Nebenrolle. Höhepunkt des amerikanischen Modemarathons an der Seine: der Auftritt des Paars in der Frontrow bei Kenzo. West und Fox setzten auf volles Risiko, als das gilt "Double Denim" nämlich. Oben Jeans, unten Jeans – und das mal zwei.

Kanye West und Julia Fox beweisen modische Harmonie. Foto: Sipa Press / Action Press/Sipa / picturedesk.com

Wir erinnern uns, so was gab's schon einmal. 2001 besuchten Britney Spears und Justin Timberlake die American Music Awards in Jeans. Britney kam im Patchwork-Kleid (verantwortlich waren die Kostümdesigner Kurt & Bart), Justin im Denim-Anzug (verantwortlich hier: Steven Gerstein). Bis heute geistern die Fotos des bemühten Partnerlooks durchs Netz, die Generation Z fühlt sich von "Y2K-Fashion", der Mode um die Jahrtausendwende, magisch angezogen.

Und jetzt also die "Fünf Jeans-Elemente"-Lehre aus den USA: er in erstens einer Jeansjacke und zweitens einer Hose von Balenciaga, sie in Denim von Schiaparelli (Oberteil, Hose, Jeansboots oder drittens, viertens, fünftens). Um eine Neuerfindung des Partnerlooks handelte es sich nicht. Doch immerhin erinnerten die beiden daran, dass "Double Denim" mit einer größeren Selbstverständlichkeit getragen werden kann als von Britney und Justin. Das ist auch nicht verwunderlich: Wie alt waren die beiden damals noch mal? Genau, 19.

So lohnt es sich, den Blick zu weiten. Bei Balenciaga zeigte zuletzt die Schauspielerin Fiammetta Cicogna, dass der Klassiker Jeansjacke und -hose in den Alltag übersetzbar ist.

Schauspielerin Fiammetta Cicogna beim Besuch einer Balenciaga-Show. Foto: Balenciaga/ Olivier Vigerie

Und für all jene, die die "Double Denim"-Inspirationsquelle "Brokeback Mountain" ganz vergessen haben: unbedingt noch einmal reinschauen.



Trailer Chan

Danach lässt sich sagen: Jeans oben, Jeans unten funktioniert im Partnerlook auch ohne die "Fünf Elemente"-Lehre von Kanye West und Julia Fox, ganz sicher! (Anne Feldkamp, 27.1.2022)