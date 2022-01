Mit einem freiwilligen Rückzug Johnsons wird trotz zahlreicher Vorwürfe nicht gerechnet. Foto: REUTERS/John Sibley

London – Die Londoner Polizei ermittelt nun im Zusammenhang mit Partys am Amtssitz von Premierminister Boris Johnson und in anderen Regierungsgebäuden, die in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden haben sollen. Cressida Dick, Leiterin der Metropolitan Police Force, bestätigte entsprechende Medienberichte am Dienstag.

Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Partys in seinem Amtssitz massiv unter Druck. Laufend gibt es neue Enthüllungen über Feiern. Erst am Montag wurden neue Vorwürfe über eine Missachtung der Corona-Lockdown-Regeln laut. Johnson soll im Juni 2020 seinen Geburtstag gefeiert haben, obwohl Kontakte in geschlossenen Räumen verboten gewesen seien, berichtete der Sender ITV News.

Geburtstagsparty

Der Sender zitierte aus einem Antwortschreiben des Büros des Regierungschefs, wonach einige Mitarbeiter im Kabinettsraum zusammengekommen seien, um Johnson zum Geburtstag zu gratulieren. "Er hat sich dort weniger als zehn Minuten aufgehalten", heißt es demnach in dem Schreiben. Der Nachrichtenchef von ITV teilte mit, an der Geburtstagsparty hätten rund 30 Gäste teilgenommen, Johnsons Frau Carrie habe ihn mit einem Kuchen überrascht.

Eine Regierungssprecherin bestritt den Bericht über die Zusammenkunft nicht, wertete sie aber nicht als Party, sondern als kurzes Treffen von Mitarbeitern im Anschluss an eine Besprechung, um dem Premier zu gratulieren. Johnson sei weniger als zehn Minuten dabei gewesen. Insgesamt habe das Event nur 20 bis 30 Minuten gedauert. Den Bericht über Gäste in der Dienstwohnung wies die Sprecherin als "komplett unwahr" zurück. Johnson habe lediglich eine kleine Gruppe von Familienmitgliedern im Freien empfangen.

Entschuldigungen

Johnson entschuldigte sich zuletzt wiederholt für diverse Partys und mögliche Fehleinschätzungen – auch bei Königin Elizabeth. Die jüngsten Enthüllungen haben die Zustimmungswerte für Johnson, der seit Wochen wegen diverser Skandale angeschlagen ist, und auch für seine konservative Partei einbrechen lassen.

Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party kritisierte die Regierung als "chaotisch und steuerlos" und forderte zum wiederholten Mal Johnsons Rücktritt. "Er muss gehen", bekräftigte Starmer.

Mit einem freiwilligen Abgang Johnsons wurde zuletzt nicht gerechnet. Gefährlich werden könnte ihm aber der wachsende Unmut in einer eigenen Tory-Partei. Sollten sich 54 Mitglieder seiner Fraktion im Unterhaus schriftlich für einen Wechsel aussprechen, käme es zum Misstrauensvotum. Eine parteiinterne Revolte konnte Johnson vergangene Woche noch abwehren. Noch in dieser Woche werden die Ergebnisse einer internen Untersuchung der Spitzenbeamtin Sue Gray zu den mutmaßlich illegalen Partys erwartet. (maa, Reuters, APA, 25.1.2022)