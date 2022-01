In dieser Galerie: 2 Bilder Sara Hector lacht von oben. Foto: APA/AP/Trovati Voll auf Zug: Petra Vlhova. Foto: APA/AP/Trovati

Kronplatz – Ski-Rennläuferin Sara Hector hat im Riesentorlauf erneut zugeschlagen. Die Schwedin gewann am Dienstag am Kronplatz mit 0,15 Sekunden Vorsprung auf Halbzeit-Leaderin Petra Vlhova, Dritte war die Französin Tessa Worley (+0,52). Hector hat nun drei der letzten vier Riesentorläufe vor den Winterspielen gewonnen. Die Österreicherinnen waren von der Spitze weit entfernt. Als beste ÖSV-Athletin rettete Katharina Truppe nach einem schweren Fehler im Mittelteil den 12. Platz.

Elisa Mörzinger war 20., Katharina Liensberger kam im oberen und unteren Teil nicht in den Rhythmus und fiel von Platz 17 auf 23 zurück. Die Halbzeit-16. Stephanie Brunner rutschte nach einem Innenski-Fehler von der Piste. Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Elisabeth Kappaurer und Nina Astner verpassten die Qualifikation für das Finale der besten 30.

Nicht in Südtirol dabei war Ramona Siebenhofer, die vor den Olympischen Spielen in Peking eigentlich keine Rennen mehr fahren wollte. Konträr zum ursprünglichen Plan überlegt die Steirerin nun aber, doch am Samstag in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt zu starten.

Die Entscheidung wird sie voraussichtlich am Mittwoch treffen, am Donnerstag steht das erste Training an. Wie viele Topläuferinnen sich den Abstecher nach Bayern noch antun werden, ist nicht klar. Viele haben das Wochenende nicht mehr eingeplant. (APA; 25.1.2022)

Ergebnis:

1. Sara Hector (SWE) 2:03,63 1:00,32 1:03,31

2. Petra Vlhova (SVK) 2:03,78 +0,15

3. Tessa Worley (FRA) 2:04,15 +0,52

4. Federica Brignone (ITA) 2:04,20 +0,57

5. Mikaela Shiffrin (USA) 2:04,44 +0,81

6. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:04,55 +0,92

7. Marta Bassino (ITA) 2:04,62 +0,99

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:04,67 +1,04

9. Ana Bucik (SLO) 2:04,86 +1,23

10. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:04,95 +1,32

11. Valerie Grenier (CAN) 2:05,06 +1,43

12. Katharina Truppe (AUT) 2:05,11 +1,48

13. Alice Robinson (NZL) 2:05,22 +1,59

14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:05,25 +1,62

15. Nina O'Brien (USA) 2:05,36 +1,73

16. Meta Hrovat (SLO) 2:05,38 +1,75

17. Paula Moltzan (USA) 2:05,44 +1,81

18. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:05,47 +1,84

19. Andrea Ellenberger (SUI) 2:05,49 +1,86

20. Elisa Mörzinger (AUT) 2:05,60 +1,97

21. Camille Rast (SUI) 2:05,70 +2,07

22. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 2:05,80 +2,17

23. Katharina Liensberger (AUT) 2:05,85 +2,22

24. Vanessa Kasper (SUI) 2:05,99 +2,36

25. Tina Robnik (SLO) 2:06,15 +2,52

26. Michelle Gisin (SUI) 2:06,24 +2,61

27. Andreja Slokar (SLO) 2:06,38 +2,75

28. Simone Wild (SUI) 2:06,62 +2,99

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Alexandra Tilley (GBR), Clara Direz (FRA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Stephanie Brunner (AUT), Maria Therese Tviberg (NOR)

2. Durchgang:

1. Ana Bucik (SLO) 1:02,24

2. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:02,94 +0,70

3. Andrea Ellenberger (SUI) 1:02,99 +0,75

4. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:03,06 +0,82

5. Valerie Grenier (CAN) 1:03,14 +0,90

6. Vanessa Kasper (SUI) 1:03,25 +1,01

7. Sara Hector (SWE) 1:03,31 +1,07

8. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 1:03,34 +1,10

9. Tessa Worley (FRA) 1:03,35 +1,11

9. Nina O'Brien (USA) 1:03,35 +1,11



1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 59,98

2. Sara Hector (SWE) 1:00,32 +0,34

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,57 +0,59

4. Marta Bassino (ITA) 1:00,59 +0,61

5. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:00,63 +0,65

6. Federica Brignone (ITA) 1:00,68 +0,70

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:00,72 +0,74

8. Tessa Worley (FRA) 1:00,80 +0,82

9. Alice Robinson (NZL) 1:01,08 +1,10

10. Katharina Truppe (AUT) 1:01,44 +1,46

Gesamtwertung (nach 25 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (SVK) 1009

3. Sofia Goggia (ITA) 769

4. Sara Hector (SWE) 682

5. Federica Brignone (ITA) 659

6. Ramona Siebenhofer (AUT) 533

7. Lara Gut-Behrami (SUI) 518

8. Michelle Gisin (SUI) 490

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 465

10. Elena Curtoni (ITA) 458

Riesentorlauf (6):

1. Sara Hector (SWE) 462

2. Tessa Worley (FRA) 367

3. Mikaela Shiffrin (USA) 361

4. Petra Vlhova (SVK) 331

5. Marta Bassino (ITA) 196

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 148

7. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 146

8. Federica Brignone (ITA) 136

9. Michelle Gisin (SUI) 133

10. Ramona Siebenhofer (AUT) 130

Team Frauen (25):

1. Österreich 3219

2. Schweiz 2780

3. Italien 2728

4. USA 1678

5. Norwegen 1137

6. Schweden 1035

7. Frankreich 1023

8. Slowakei 1009

9. Slowenien 905

10. Deutschland 700

Nationencup (49):

1. Österreich 7043

2. Schweiz 6470

3. Italien 4519

4. Norwegen 3345

5. USA 2636

6. Frankreich 2632

7. Deutschland 1728

8. Slowenien 1377

9. Kanada 1234

10. Schweden 1229