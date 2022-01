Voll auf Zug: Petra Vlhova. Foto: APA/AP/Trovati

Kronplatz – Petra Vlhova liegt auf Kurs Richtung ihres ersten Riesentorlauf-Siegs in diesem Weltcup-Winter. Die Slowakin führt nach dem ersten Durchgang am Kronplatz mit 0,34 Sekunden Guthaben vor der Schwedin Sara Hector, Halbzeit-Dritte ist Mikaela Shiffrin (+0,59).

Die Österreicherinnen waren am Dienstagvormittag nicht im Spitzenfeld. Als beste ÖSV-Teilnehmerin lag Katharina Truppe nach 40 Läuferinnen im Ziel auf dem zehnten Platz, ihr Rückstand beträgt schon 1,46 Sekunden.

Zweitschnellste aus dem Team war etwas überraschend Elisa Mörzinger (+1,62) auf Position 13. Stephanie Brunner (+1,75) und Katharina Liensberger (+1,89) hatten mehr zu kämpfen. Katharina Huber verpasste die Qualifikation für das Finale der besten 30.

Nicht in Südtirol dabei ist Ramona Siebenhofer, die vor den Olympischen Spielen in Peking eigentlich keine Rennen mehr fahren wollte. Konträr zum ursprünglichen Plan überlegt die Steirerin nun aber, doch am Samstag in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt zu starten.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfällen von Sofia Goggia und Breezy Johnson wittert Siebenhofer eine Chance auf die Kristallkugel. Derzeit liegt sie hinter 136 Punkte hinter Goggia auf Platz zwei, Johnson ist Dritte. Goggia peilt trotz einer Knieverletzung und einer Fraktur im Unterschenkel ein Antreten bei der Olympia-Abfahrt am 15. Februar in China an. (APA; 25.1.2022)