Belarus dient als direkte Verbindung zwischen der Ukraine und Russland. Panzer und ähnliches militärisches Gerät werden deshalb von der belarussischen Bahn in Richtung Ukraine befördert. Foto: Twitter

Laut bestätigten Angaben haben belarussische Hacker am Montag diverse Zugänge zu Servern und Datenbanken der belarussischen Eisenbahn verschlüsselt. Ziel der "Belarusian Cyber Partisans" ist es, die Zugverbindungen zu sabotieren, um den Bewegungsradius russischer Truppen zu verkleinern.

Kampf gegen die Besatzungstruppen

Die Gruppe prodemokratischer Hacktivisten fiel bereits öfter mit Leaks und Hacks gegen die Russland-freundliche Regierung in Belarus auf. Ihr Ziel sei es unter anderem, die Korruption der Regierung aufzudecken, wie sie auf Twitter schreiben. Auf der Social-Media-Plattform verkündeten sie auch ihren neuesten Angriff. Darin schreiben sie, dass sie mit ihrem Angriff verhindern wollen, dass "Besatzungstruppen in unser Land eindringen können".

Um wieder für einen planmäßigen Eisenbahnverkehr zu sorgen, fordern die Hacktivisten die Befreiung von "50 politischen Gefangenen", die dringend medizinische Versorgung benötigten. Außerdem wird die Regierung dazu aufgerufen, die "Präsenz russischer Truppen auf belarussischem Territorium zu verhindern". Sowohl auf Twitter als auch auf Telegram wurden die Hacks in Form von Screenshots bestätigt.

Cyber-Revolution

Die "Belarus Cyber Partisans" sind rund 15 Personen, die sich das Hacken offenbar autodidaktisch beigebracht haben, berichtete die "Washington Post" im September 2021. Sie seien aus ihrem Heimatland Belarus geflohen und würden von Mitgliedern belarussischer Sicherheitskräfte mit Informationen versorgt, um Informationen über korrupte Regierungsmitglieder veröffentlichen zu können. Besonders Präsident Alexander Lukaschenko steht im Visier der Hacktivisten, gilt er doch als wichtiger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Im Gespräch mit "Cyberscoop" bestätigt ein Forscher der Internet-Sicherheitsfirma Sentinel One, dass es sich bei den Hacktivisten offenbar wirklich um eine authentische Gruppe handle, deren Aktionen nicht fremdgesteuert seien. "Es ist faszinierend zu sehen, wie Ransomware eingesetzt wird, um Außenseitern in einem angeblich revolutionären Kampf zu helfen", so der Forscher. Mit dieser Art von Hack-Aktivismus habe man selten zu tun – zumeist gehe es bei solchen Angriffen gezielt gegen große Unternehmen.

Die Rolle von Belarus ist im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine zentrale, dient das Land doch als Verbindung zwischen den beiden Ländern und somit als direkte Transportroute für das russische Militär. (red, 25.1.2022)