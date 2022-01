Der Gesamtsieger – der Reisefotograf des Jahres 2021 – ist Fortunato Gatto. Der italienische Fotograf lebt seit 2007 in Schottland, und seine tiefe Liebe zu seiner Wahlheimat spiegelt sich in seinen prächtigen, detaillierten abstrakten Bildern von Mustern im Sand der Hebriden wider, die Teil seiner Gewinnerauswahl sind. Außerdem entführen seine Bilder vom "Treffen der Jahreszeiten" in Alaska den Betrachter mit einem wunderbaren Gespür für den Ort an einen der schönsten abgelegenen Plätze der Erde.