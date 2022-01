Der Film nimmt sich der wichtigsten Player im Reich der Impfskepsis an: einer international vernetzten Truppe unter charismatischer Anleitung des Arztes Andrew Wakefield

Die Doku "Impfgegner – wer profitiert von der Angst", ist hier in der ORF-TVThek abrufbar Foto: screenshot, orf-tvthek

Menschen, die die Corona-Impfung ablehnen, kritisieren unter anderem Profitmacherei bei den Herstellern der Vakzine, die sie misstrauisch ob der Qualität dieser Stoffe machen würden. Dabei unterschlagen sie die andere, dunkle Seite dieses inzwischen zum Kampf um Anerkennung der Naturwissenschaften gewordenen Konflikts – oder sie kennen sie schlicht nicht.

Hier kann die Arte-France-Dokumentation Impfgegner – wer profitiert von der Angst erkenntnisfördernd wirken, die ORF 3 am vergangenen Themenmontag zum Umgang mit der Pandemie ausgestrahlt hat. Diese nimmt sich der wichtigsten Player im Reich der Impfskepsis an: einer international vernetzten Truppe unter charismatischer Anleitung des Arztes Andrew Wakefield, des Produzenten der Antiimpf-Filmepen Vaxxed, Del Bigtree, der abgedrifteten Alternativmediziner und -medizinerinnen sowie eines Herstellers von Chlorbleiche zur oralen Einnahme als Impfalternative. Was sie eint, ist die enorme Summe Geld, die ihnen die Impfgegnerschaft inzwischen eingebracht hat.

In der Doku kommen Menschen zu Wort, die diesem antiaufklärerischen Imperium auf der Spur sind. Etwa die Herausgeberin des British Medical Journal, Fiona Godlee, die Wakefield die Fälschung einer im Lancet veröffentlichten Studie über angebliche Autismusfälle bei Kindern infolge der kombinierten Mumps-Masern-Röteln-Impfung nachwies – worauf Wakefield seine britische Ärztelizenz verlor. Oder Frauen, die erreichen konnten, dass erwähnter Chlorbleichen-Produzent von der Polizei ausgehoben wurde; wohl zum Frust des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, der vorschlug, Covid-19 durch das Schlucken von Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Alles zusammen höchst sehenswert, in der TVthek und auf Youtube. (Irene Brickner, 25.1.2022)