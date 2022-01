NBC Universal mit "Saved by the Bell" und "Rutherford Falls"

Benannt nach dem NBC-Logo mit einem stilisierten Pfau: das Streamingportal Peacock.

Wien – Der Streamingdienst Sky rollt das zunächst nur in Großbritannien und Irland gestartete Peacock-Angebot von NBCUniversal nun auch in Österreich aus. Neben Peacock-Originals wie "Saved by the Bell" und "Rutherford Falls" umfasst das Programm auch Reality-, True Crime- und Serienklassiker.

Unter den Drama- und Comedy-Serien im Angebot: "Monk", "30 Rock" oder "Downton Abbey". Das zusätzliche Filmangebot bringt u.a. "American Pie 2", "Back to the Future Part III" oder "Mamma Mia!". Peacock wird für alle Sky Q-Kunden im Entertainment- bzw. Entertainment Plus-Paket enthalten sein, zudem sind alle Inhalte auch mit Sky Go abrufbar.

Darüber hinaus gab Sky am Dienstag der Ausbau der Partnerschaft zwischen Sky und Discovery bekannt: Dazu zählt der Launch der Discovery+ App in Österreich und Deutschland. Der 10.000 Stunden umfassende Content umfasst etwa Discovery+ Originals wie "Introducing, Selma Blair", Sport-Highlights von Eurosport und preisgekrönte BBC-Dokumentationen. (APA, red, 25.1.2022)