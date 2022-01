Fast nur geradeaus, wenn man den Aufstieg über die Jausenstation Innerst wählt. Karte: Der Standard

Service:

Öffi-Anreise: Leider nur an Wochenenden möglich. Ab Schwaz oder Vomp fährt die VVT-Bus-Linie 8381 nach Weerberg. Am dortigen Sportplatz umsteigen in den Skibus Hüttegg, der bis zur Jausenstation Innerst fährt. Der Fahrtpreis für Nichtskifahrer beträgt drei Euro.

Auto-Anreise: Beim Vomp von der A12 abfahren und weiter in Richtung Weerberg. Dann der Straße ins Tal nach Innerst bis zum Ende an der Jausenstation folgen. Dort befindet sich ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Kurz vor der Jausenstation kann man rechts hinunter abbiegen, zum kostenlosen Parkplatz.