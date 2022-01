In dieser Galerie: 3 Bilder Foto: KTHE Foto: KTHE Foto: KTHE

Wien – Im Dezember hat die Agentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) österreichische Unternehmen dazu aufgerufen, sich der Kampagne "Jetzt miteinander" anzuschließen und gemeinsam das Ziel, die Impfbereitschaft im Land zu steigern, in Angriff zu nehmen.

Mittlerweile sei aus der Eigeninitiative der Agentur eine "umfassende Bewegung mit zahlreichen Teilnehmern geworden", schreibt KTHE in einer Aussendung. Partner wie die Stadt Wien, Magenta, ÖBB, Wiener Linien, Cineplexx, Lukoil, Wien Ticket, Reed Messen, JP Immobilien, HENN, Remus, Lifebrain, Wien Holding zählten zu den Unterstützern der ersten Kampagnenwelle. Zudem stellen österreichische Medien Werbeflächen zur Verfügung.

Die Kampagne startet diese Woche mit dem Launch der Website www.jetzt-miteinander.at, die auch zum Impfangebot der Stadt Wien verlinkt.

"Wenn es in Zeiten wie diesen etwas braucht, so ist es Zusammenhalt", so Rudi Kobza, Geschäftsführer von KTHE und Initiator der Kampagne, in der Aussendung. "Mit #jetztmiteinander wollen wir die Kraft der Kommunikation dazu nutzen, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten." (red, 25.1.2022)