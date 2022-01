Liebe über Grenzen, M. C. Escher – Reise in die Unendlichkeit, Weltjournal: Zwei Jahre Corona, ein Jahr Impfung – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Liebe über Grenzen – Der lange Kampf ums Visum Ein für viele selbstverständliches Zusammenleben scheitert bei binationalen Paaren oft an der Bürokratie. Bis 20.15, Arte

20.15 MYSTERY-THRILLER

Wenn die Gondeln Trauer tragen (Don’t Look Now, GB 1973, Nicolas Roeg) Julie Christie und Donald Sutherland als englisches Ehepaar, das nach dem Unfalltod der Tochter Venedig von der unheimlichsten Seite kennenlernt. Nicolas Roeg übersetzte eine Geschichte von Daphne du Maurier virtuos in einen verstörenden Mystery-Thriller und schuf eines der unvergesslichsten Enden der Horrorgeschichte. Bis 22.00, Arte

Begleitet ihren Ehemann nach dem Tod der Tochter auf eine Baustelle in Venedig: Julie Christie in "Wenn die Gondeln Trauer tragen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: National Film Ventures / Anthony B. Richmond

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Setteles Spritztour: Letzte Ausfahrt Impfpflicht Hanno Settele fährt mit dem Arzt Marco Pogo in jene Ortschaften Österreichs, die mehr Vertrauen in natürliche Abwehrkräfte durch Landluft als in die Impfung setzen. Im Anschluss gibt es ein ORF-1-Spezial von Fanny Stapf und Christoph Feurstein mit dem Titel Wenn der Impfstreit Familien spaltet. Bis 21.05, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

M. C. Escher – Reise in die Unendlichkeit (NL 2018, Robin Lutz) Seine rätselhaften Zeichnungen von Treppen, die zugleich hinauf- und hinabgehen, oder Vögeln, die sich in Fische und wieder zurückverwandeln, faszinieren bis heute. Die Doku lässt den niederländischen Grafiker M. C. Escher (1898–1972) anhand von Briefen, Tagebucheinträgen, Notizen und Vorträgen zu Wort kommen. Bis 23.00, Arte

0.45 DOKUMENTARFILM

Marie Trintignant – Dein viel zu kurzes Leben (F 2020, Nadine Trintignant) Nachdem sie bei einem Streit von ihrem Freund schwer verletzt worden war, starb die Schauspielerin Marie Trintignant 2003 nach Tagen im Koma im Alter von 41 Jahren. Ihre Mutter rückt in diesem Porträt die Arbeit der Schauspielerin in den Fokus. Bis 1.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Zwei Jahre Corona, ein Jahr Impfung ORF-Korrespondenten und -Reporter aus den USA und Kanada, Australien, Frankreich, Großbritannien, Italien und der Schweiz über die jeweilige Impfpolitik. Bis 23.05, ORF 2