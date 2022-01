Eine frühe Version des Lead-Horizon-Heimtest-Kits. Foto: APA/LEAD Innovation Management

Wien – Lead Horizon, Anbieter von Corona-Testkits und der dazugehörigen digitalen Abwicklung der Tests, will auch in Deutschland ins Geschäft kommen. Eine entsprechende Meldung des "Spiegel" bestätigte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. "Wir interessieren uns sehr dafür, nach Deutschland zu expandieren", so die Sprecherin. Es gebe "diverse Gespräche", aber noch keine konkreten Angebote. "Wir stehen nicht vor einem Abschluss", so die Sprecherin.

Ziel sei es, nicht nur die Testkits zu exportieren, sondern das ganze Know-how über die Abwicklung der Tests und die "digitale Lösung" mit der Web-App, die Nutzerinnen und Nutzer durch den Prozess führt und bis zur Ausstellung des Testzertifikats reicht. Damit habe der Kunde auf einfachem Weg alles, was er brauche, ohne dass eine ärztliche Begleitung nötig wäre.

Lifebrain bleibt in Wien

Die Firma Lifebrain hingegen, die in Wien in Zusammenarbeit mit Lead Horizon die Alles-gurgelt-Corona-Tests auswertet, betont, dass sie keinerlei Absichten habe, nach Deutschland zu expandieren. Der Fokus von Lifebrain liege erst in Wien, dann in den Bundesländern. "Unser Hauptziel ist, den österreichischen Markt noch besser versorgen zu können", so ein Sprecher. (APA, 25.1.2022)