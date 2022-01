Die Cobra im Einsatz (Archivbild) Foto: APA/ZOOM-TIROL

Asparn an der Zaya – In Asparn a. d. Zaya (Bezirk Mistelbach) hat sich am Dienstagabend ein Polizist in einem Wohnhaus verschanzt. Der Mann ist offenbar bewaffnet und habe gedroht, einschreitende Beamte zu erschießen, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager mit.

Speziell geschulte Polizisten nahmen Kontakt mit dem Verdächtigen auf. Das Objekt wurde umstellt. Über den Großalarm im Bezirk Mistelbach hatte am Dienstag zuerst "Heute" online berichtet. (APA, 25.1.2022)