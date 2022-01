In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Schladming – Linus Straßer hat den Nachtslalom von Schladming gewonnen. Der Deutsche brachte drei Hundertstelsekunden Vorsprung auf das norwegische Supertalent Atle Lie McGrath ins Ziel. Das drohende ÖSV-Debakel – im ersten Durchgang war Marco Schwarz als bester Österreicher 23. gewesen – wendete Manuel Feller in sensationeller Manier mit Platz drei ab.

Der erst am Renntag aus der Corona-Quarantäne entlassene 29-Jährige lag zur Halbzeit nur auf Platz 28, brannte dann aber einen gewaltigen Lauf in den Schnee. Erst 22 Läufer später nahm ihm McGrath die Zwischenführung ab. "Nach dem ersten Lauf war ich am Ende", sagte Feller. "Dass das jetzt so ausgeht, ist ein Wahnsinn. Das ist sicher eine der größten Leistungen, die ich in meinem Leben erzielt habe." Feller hatte während seiner Corona-Erkrankung laut eigener Aussage "das schlimmste Kopfweh meines Lebens", die zehn Tage Isolation auf 70 Quadratmetern hätten ihm psychisch und physisch zugesetzt.

Schwarz beendete das Rennen als 17. Der überlegene Halbzeitführende Kristoffer Jakobsen fädelte im zweiten Durchgang früh ein. (red, 25.1.2022)

Umfassender Rennbericht folgt!

Ergebnis:

1. Linus Straßer (GER) 1:46,00

2. Atle Lie McGrath (NOR) 1:46,03 +0,03

3. Manuel Feller (AUT) 1:46,39 +0,39

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46,42 +0,42

5. Alex Vinatzer (ITA) 1:46,43 +0,43

6. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,45 +0,45

7. Tommaso Sala (ITA) 1:46,61 +0,61

8. Alexander Choroschilow (RUS) 1:46,62 +0,62

9. Clement Noel (FRA) 1:46,63 +0,63

10. Tanguy Nef (SUI) 1:46,64 +0,64

11. Albert Popow (BUL) 1:46,72 +0,72

12. Lucas Braathen (NOR) 1:46,77 +0,77

13. Luca Aerni (SUI) 1:46,79 +0,79

14. Timon Haugan (NOR) 1:47,06 +1,06

15. Daniel Yule (SUI) 1:47,20 +1,20

16. Loic Meillard (SUI) 1:47,23 +1,23

17. Marco Schwarz (AUT) 1:47,37 +1,37

18. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:47,45 +1,45

18. Billy Major (GBR) 1:47,45 +1,45

20. David Ryding (GBR) 1:47,49 +1,49

21. Sandro Simonet (SUI) 1:47,51 +1,51

22. Manfred Mölgg (ITA) 1:47,54 +1,54

23. Benjamin Ritchie (USA) 1:47,62 +1,62

24. Simon Maurberger (ITA) 1:47,82 +1,82

25. Marc Rochat (SUI) 1:48,11 +2,11

26. Luke Winters (USA) 1:48,43 +2,43

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Dominik Raschner (AUT), Fabio Gstrein (AUT), Johannes Strolz (AUT), Armand Marchant (BEL), Filip Zubcic (CRO), Alexis Pinturault (FRA), Erik Read (CAN)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Reto Schmidiger (SUI), Stefano Gross (ITA), Kristoffer Jakobsen (SWE), Giuliano Razzoli (ITA)