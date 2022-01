In der Hauptstadt finden sich – wenig überraschend – die besten Voraussetzungen für ein geschäftliches Mittagessen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Welche österreichische Stadt eignet sich also am besten für ein Business-Lunch? Durch das Auswerten von Faktoren wie die Gesamtzahl geeigneter Restaurants (mit Tischbedienung, kostenlosem WLAN und Alkoholausschank), die Qualität der Speisen und der Bedienung, hat Lieferando.at eine Gesamtbewertung erstellt, um herauszufinden, welche Städte sich auf einer Skala von null bis 100 am besten für ein geschäftliches Mittagessen eignen.

Die Hauptstadt führt

Wien sei laut dieser Analyse die beste Stadt für einen Business-Lunch: Aus 15.475 Bewertungen geht hervor, dass in Wien 80 Restaurants Take-Away-Lunch anbieten und dabei hohe Bewertungen für das Essen (4,24 von 5 Punkten), ebenso beim Service (4,15 von 5 Punkten) erhalten. Die Hauptstadt kommt auf eine Gesamtbewertung von 88,80/100. Obwohl Wien nur den zweiten Platz für die Qualität des Essens (4,34/5) und der Bedienung (4,29/5) erlangt hat, bietet die Stadt landesweit die höchste Zahl an geeigneten Restaurants – in der Hauptstadt gibt es insgesamt 198 Lokale, die Alkoholausschank, gratis WLAN, Tischbedienung und eine Mittagskarte anbieten, heißt es.

Auf dem zweiten Platz (mit 77,70/100 Punkten) liegt Salzburg: Die Stadt beherbergt 69 geeignete Lokale – mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,24/5 ist Salzburgs Note um 2,4 Prozent höher als diejenige Innsbrucks, das mit 4,14/5 auf Platz vier liegt.

Graz darf sich über die zweithöchste Bewertung (4,35/5) für das Essen freuen und verfügt über 37 geeignete Lokale, um zukünftige Kunden zu beeindrucken. Auf Platz 5 kommt Bregenz mit einer Punktzahl von 44,4 von 100. (red, 26.1.2022)