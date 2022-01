Für ein Blizzard-Spiel war die Ankündigung der neuen Marke sehr dezent. Foto: Blizzard

Blizzard, die Macher von erfolgreichen Spielen wie World of Warcraft, Overwatch oder Diablo kündigten am Dienstag ein "brandneues Spiel für PC und Konsole" an, das in einem völlig neuem Universum spielen soll.

Überlebenskampf

Videospiele werden oft angekündigt, aber wenn es ein Schwergewicht wie Blizzard tut, vor allem nach der Ankündigung von Microsoft den Publisher für 70 Milliarden Dollar kaufen zu wollen, sehen Spieler und die gesamte Branche ganz genau hin. Leider gibt es noch nicht viel zu sehen, außer zwei Artworks, die die Stimmung des neuen "Survival Game" einfangen sollen.

Von dem Spiel erfahren hat die Welt durch eine Stellenausschreibung auf der Blizzard-Website. Dort wird das Projekt folgendermaßen beschrieben: "Wir begeben uns auf eine Reise in ein völlig neues Universum, Heimat eines brandneuen Survival Game für PC und Konsole. Ein Ort voller Helden, die wir noch treffen müssen, Geschichten, die noch erzählt werden müssen und Abenteuer, die noch zu erleben sind. Ein riesiges Reich an Möglichkeiten, das darauf wartet, erkundet zu werden."

Aus den dazu veröffentlichten Artworks kann man lesen, dass es sich um eine neu entwickelte Fantasy-Welt handelt. Eine Jägerin mit einem interessant geformten Helm und einer Axt in der Hand, scheint Fußspuren zu verfolgen. Auf dem anderen Bild sieht man zwei Jugendliche, die recht modern gekleidet auf ein fliegendes Schloss zusteuern.

An weiteren Informationen fehlt es aktuell. Nur Blizzard Entertainment Head Mike Ybarra meldete sich kurz nach der Veröffentlichung zu Wort und schrieb auf Twitter: "Ich habe das Projekt bereits mehrere Stunden gespielt und bin unglaublich stolz auf die Vision und die brandneue Welt, die das Team geschaffen hat."

Die zwei veröffentlichten Artworks lassen noch nicht ganz darauf schließen, in welchen Rollen man das Spiel bestreiten wird können. Foto: Blizzard

Turbulente Zeiten

Nach Overwatch, das 2016 das Licht der Welt erblickte und auf dessen angekündigten Nachfolger die Fans schon warten, ist das noch namenlose Projekt erstmals wieder eine neue Franchise, die aus dem Hause Blizzard entstehen soll. Man darf gespannt sein, wie ausgeprägt der Überlebensaspekt im Spiel sein wird – normalerweise visiert der Publisher viel mehr den Mainstream an, als eine bestimmte Nische.

Für dieses Jahr wird noch das Mobile Game Diablo Immortal erwartet – Overwatch 2 und das Action-Rollenspiel Diablo 4 wurden nach den unappetitlichen Turbulenzen im Vorjahr erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Hinzu kommen voraussichtliche Umstrukturierungen im Unternehmen, durch die am Horizont zu sehende Übernahme durch Microsoft. (aam, 26.01.2022)